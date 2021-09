El 'minuto diabólico' de Jaime: "Me he equivocado con la estrategia que sigo"

Erna Fisher, Frankie Lee, Monte Blue, Emil Birron, Eliezer Batz... ¿A qué os suenan estos nombres? Pues a nombres de actores de cine mudo . El concursante ha vuelto a seguir la estrategia con la que ha jugado todos los paneles finales del programa. Pero no ha conseguido acertar los ocho nombres.

Además cuando ha acabado se ha dado cuenta que no ha seguido bien su estrategia. Y solo ha acertado cuatro. No lo ha hecho bien porque ha marcado 5 y no 4 como lo suele hacer siempre en este panel.