Según un bloguero francés, la actriz española y el futbolista del Real Madrid están juntos desde hace unas semanas

¡Ester Expósito y Kylian Mbappé pillados juntos! La actriz española, que saltó a la fama por su papel en la serie 'Élite', y el futbolista francés del Real Madrid habrían comenzado una relación sentimental. ¿Estamos ante la pareja sorpresa del año? En 'Fiesta', mostramos las imágenes que demostrarían su romance.

Según asegura un bloguero francés, Ester Expósito y Mbappé habrían comenzado una relación desde hace algunas semanas. Y es que en las últimas horas han salido a la luz unas imágenes que rápidamente han acaparado todos los titulares de la prensa del corazón y medios deportivos, puesto que en ellas se puede ver a la actriz y al futbolista muy pegados y con una actitud muy cariñosa.

Ester Expósito y Kylian Mbappé, ¿nueva pareja de moda?

Unas fotografías capturadas por fans que habrían sido capturadas en Francia, país al que que Ester Expósito habría viajado por trabajo y en el que Kylan Mbappé se encuentra buscando un traumatólogo que le ayude con la lesión que padece en la rodilla y por la que se mantiene alejado de los campos de fútbol desde finales de febrero.

Lo cierto es que la actriz y el futbolista no se esconden e, incluso, en una de las fotografías se puede ver un beso. Un romance inesperado que ha revolucionado las redes sociales a nivel internacional. ¡Dale al play al vídeo que se encuentra en la parte superior de esta noticia para enterarte de todo!