Quicky emociona a todos con la historia de Juanjo, un joven enfermo de ELA: "Se entretiene cada tarde con nosotros"

"Me encanta interactuar con la gente que nos sigue. Hace poco me escribió un chico que tiene ELA y me dijo que le entreteníamos muchísimo y que se lo pasaba muy bien con nosotros. Al final del mensaje me decía que le perdonase si había alguna falta de ortografía porque nos estaba escribiendo con los ojos", ha contado la concursante sin poder evitar emocionarse.