Gonzalo Barquilla 10 DIC 2025 - 05:30h.

La lucha incansable de Marisol Burón convirtió el dolor por su hija en un mensaje de prevención para miles de jóvenes

El Tribunal Supremo impuso la pena de prisión permanente revisable al asesino de Marta Calvo

Compartir







Los padres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, y más cuando se trata de destapar la verdad sobre algo que les haya podido ocurrir. Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, no tuvo ningún miedo en plantarse en la puerta de la casa del asesino de su hija cuando la joven de 25 años acababa de desaparecer en la localidad de Manuel, hace ya más de seis años.

Marta le había enviado su ubicación antes de entrar en la vivienda y ese detalle fue clave para que Jorge Ignacio Palma fuera condenado a prisión permanente revisable por el crimen de la vecina de Estivella y de otras dos chicas, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, cuyos casos se reabrieron.

Marisol no pudo recuperar a su hija, pero luchó hasta el final para hacerle justicia y lo consiguió. Ahora, su objetivo es transmitir a los jóvenes la importancia de mantener una buena comunicación con sus padres y familiares, como ella hizo con Marta.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia de Sevilla embarga 1.300 euros y la nómina a Miguel Carcaño para la indemnización a la familia de Marta

Las charlas de Marisol Burón en los institutos y las universidades: la clave de compartir una ubicación

La madre de Marta Calvo ofrece charlas en las que relata su experiencia. Hasta ahora ha visitado varios institutos de Valencia y Castellón, así como la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia (UCV). "Lo que hago es contar mi vivencia y destacar la buena relación que debe haber entre los padres y los hijos, que hoy en día no la hay. Ya no hay esa confianza y trato de explicar que, gracias a la buena relación que tuve con mi hija, este asesino en serie está en la cárcel. Porque si no estaría en la calle todavía y no sabríamos nada de Marta, si no me hubiera mandado esa ubicación", señala Marisol a la web de 'Informativos Telecinco'.

"Tanto yo como mi equipo explicamos a los jóvenes que el hecho de mandar una ubicación a los padres no es porque quieran saber en cada momento dónde están, o porque sean 'pesados', sino por su seguridad. No es por fastidiarles la vida, como muchos de ellos creen", detalla la madre de Marta Calvo, que en las charlas cuenta con el apoyo de Mariano Navarro Serer, un psicólogo que compagina su trabajo con las ponencias, y de Manolo, que es el encargado de explicar todas las apps disponibles para poder mandar ubicaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hablamos todos un poco y es muy gratificante. La televisión hace un filtro, pero cuando ven lo que ha pasado -que proyectamos un documental- y me ven sentada, se quedan sorprendidos", explica Marisol, que asegura que se encuentra todo tipo de comentarios en las aulas: "Esos abrazos, esa gente que te dice 'lo voy a intentar', que te da las gracias o que te dice 'me gustaría que mi madre fuera así', es algo muy emotivo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este 2025, Marisol ha ofrecido un total de siete charlas en centros educativos. De contar con recursos, está dispuesta a realizar muchas más. "Tenemos ya charlas programadas para febrero-marzo en Puçol. Hay dos charlas y en cada una de ellas son 200 alumnos, son dos institutos". Está muy satisfecha, ya que los estudiantes pasan de "estar cortados" al principio a realizar todo tipo de preguntas" conforme avanza la charla: "Te preguntan de todo, desde cómo me siento a cómo he tenido esa entereza para seguir adelante. Cuando les dicen que pueden preguntar, ya empiezan a levantar la mano".

Las ponencias se centran en el Litoral Mediterráneo, pero le han sugerido "ir hasta el norte" para relatar su historia y no cierra las puertas a otros puntos de España. No obstante, hay dificultades para la movilidad, ya que no cuentan con subvenciones: "Están barajando la opción de agrupar a varios colegios. Porque tenemos que desplazarnos hasta allí y hay que tener en cuenta que no cobramos nada. Solamente tenemos la ayuda de las asociaciones y de gente que colabora e ingresa un euro al mes. Vivimos de eso". Las charlas se coordinan a través de la 'Asociación por Marta Calvo Burón, ¿Mis derechos dónde están?'. Cualquier persona que quiera colaborar solo tiene que entrar en la web oficial y hacerse socio.

La prisión permanente revisable en casos de ocultación de cadáver y la sentencia de Jorge Ignacio Palma

La madre de Marta Calvo también tiene otros frentes de los que sigue pendiente, como es la aplicación de la prisión permanente revisable: "Estamos volcados con la modificación del Código Penal, porque hay que saber que la ocultación del cadáver es solamente una multa en la actualidad. No se penaliza. Y queremos que se modifique la ley para que al asesino que sea reincidente y cometa la ocultación del cadáver se le aplique directamente la prisión permanente revisable".

"En enero-febrero se volverá a retomar este asunto y volveremos al Congreso de los Diputados otra vez. Porque realmente se aprobó, lo que es la toma en consideración. Entonces, vamos a volver a pedirlo sí o sí", agrega Marisol, que recientemente tuvo que recordar el sexto aniversario del crimen de su hija. "Son semanas difíciles. Pero como todos los años. Aquí ya lo que intentamos es sobrevivir día a día y honrar su memoria", precisa.

"He llegado hasta el final, porque así lo dije. Llegué hasta el Supremo y no he parado de luchar hasta hacerle la justicia que mi hija merecía. Estaba clara la condena. No había cuerpo, ni sigue habiendo. Y todo el mundo me decía: 'Marisol, es muy difícil'. Y yo dije: 'No, yo voy a por todos, lo voy a conseguir'. Me lo metí en la cabeza. Y la ubicación que me pasó mi hija fue la clave. El lema que ha dejado aquí es muy grande. Mi hija ha pagado con su vida, pero ha salvado muchas. Y hay que recordar que gracias al caso de mi hija se pudieron reabrir los casos de otras dos mujeres que estaban cerrados" agrega Marisol.

Marta Calvo Burón desapareció en la madrugada del 7 de noviembre de 2019. 28 días después, Jorge Ignacio Palma se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent y afirmó que la muerte de la joven había sido accidental. Sin embargo, se encontraron restos de la víctima en el domicilio de Manuel y se recopilaron distintas pruebas que le incriminaban por ser un asesino en serie. Finalmente, fue condenado a prisión permanente revisable por el Tribunal Supremo y no se atendió ningún recurso para reducir la pena.

Marisol afirma que recibe notificaciones sobre la situación actual del preso a través de sus abogados. Le han cambiado tres veces de cárcel y se encuentra en el centro penitenciario de Daroca, en Zaragoza. A pesar de contar con esta información, ella prefiere mantenerse alejada de la figura del criminal: "No me acuerdo nunca de él ni para bien ni para mal. Me acuerdo de mi hija. El rencor es muy fastidiado, porque te hace daño a ti mismo, no le llega a él". El coraje de esta madre demuestra que la perseverancia puede cambiar el rumbo de la justicia y proteger a futuras generaciones.