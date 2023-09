Arantxa Sánchez Vicario ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, según David González

Arantxa ha asegurado ante el juez que ella solo sabe de tenis, no de sociedades ni de patrimonio y culpa a su exmarido, Josep Santancana: “Mi marido es el que llevaba todos los temas (...) A raíz de todo lo que he visto es cuando me he arrepentido y he dicho que no estaba conforme con lo que estaba pasando. He reconocido los hechos y ahora estoy aquí para que se sepa la verdad y porque realmente estoy para contestar todas la preguntas”.