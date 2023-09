La exmujer de Luis Miguel le pide que se gane el "amor" de sus hijos y lanza una pulla a Paloma Cuevas

Según Aracely, no han recibido invitación para acudir a sus conciertos, pero al parecer tampoco la quieren: “¿Quieren ver a su papá? Ahora no les interesa a ellos, se tiene que ganar ese amor”, decía Aracely.

“No hay ninguna comunicación ¡Imagínate!”, respondía ella ante las preguntas de la prensa sobre Paloma Cuevas y dejaba caer que no es su culpa: “Y no por mí. Ella no me ha hablado, la conozco, es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo porque Enrique Ponce era amigo de Luis”.