Desvelamos las incógnitas de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: de la alusión a Isabel Pantoja al motivo por el que los novios cenaron solos

La colaboradora de 'Así es la vida' nos contaba que fue una boda "muy bonita", vio a Isa "muy contenta y le llamó la atención la especial sintonía que Isa mostraba con la familia de Asraf: "Se decía que no estaban conformes y yo la vi súper unida".

No solo a su familia política, también "al mundo árabe" y es que pronunció unas palabras en el idioma de su ya marido: "Alucinamos".

Pero también dijo unas palabras en castellano que Carmen Borrego interpretó con respecto a la ausencia de Isabel Pantoja: "El mensaje de Isa pedía que nos dedicáramos a disfrutar y no a hablar de cosas que ese día no se tenían que hablar. Creo que era una clara alusión a la ausencia de su madre".

Pero, además, Isa y Asraf no tuvieron mesa nupcial con sus familiares, cenaron solos y Carmen nos explicaba el motivo: "Él me dijo que habían hablado mucho de cómo ellos no querían que se viera tanta ausencia de la familia de Isa si se sentaban con los padres y los hermanos de Asraf".