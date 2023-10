Alejandra Rubio contesta a los elogios de Gustavo: “Es verdad que no se me escapa ni una”

Gustavo ha hablado de Las Campos y Alejandra Rubio, le ha contestado en directo en el plató de ‘Así es la vida’. El exchófer asegura de Alejandra: “Me parece la más fuerte de las tres, es súper lista y no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente”

“ Yo le agradezco que hable así de mí … esto lo dirá porque yo he tenido muchas conversaciones con él, sobre todo en el momento en el que se empezó a juntar con gente, en mi opinión, no le iban a hacer bien y le dije lo que pensaba en todo momento”, comentaba agradecida Alejandra en ‘Así es la vida’.

“Es verdad que no se me escapa ni una, en mi casa, ni una, cero. Yo lo sé todo, aunque me haga la tonta…”, bromeaba la colaboradora.