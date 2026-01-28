Lorena Romera 28 ENE 2026 - 14:10h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha reconocido de lo que se arrepiente de su tratamiento de fertilidad tras sufrir dos abortos

Marta Peñate descubre la enfermedad que sufre, motivo de sus abortos espontáneos: "Tiene medicación"

Marta Peñate ha desvelado el error que ha cometido durante su tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada. A través de un vídeo en el que entra en detalle sobre lo que es el SAF, la enfermedad que le han diagnosticado que podría estar directamente relacionada con los dos abortos espontáneaos que ha sufrido, la influencer y colaboradora de televisión se ha sincerado sobre lo que cambiaría de este proceso de reproducción asistida en caso de poder volver atrás.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano', participante también de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha publicado un post en el que se desahoga tras haber recibido los resultados de sus pruebas inmunológicas. "Esto es algo nuevo para mí", ha comenzado señalado la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años. "Me han detectado SAF, que provoca abortos recurrentes. Lo que crea son unos coágulos que impiden el crecimiento fetal", ha precisado.

Tal y como ha apuntado la presentadora de 'Tentaciones Privé', el videopodcast que se estrena hoy en Mediaset Infinity, "tiene medicación, bastante". Algunos de los medicamentos que le han prescrito, "ya los tomaba en la anterior transferencia". Otros, en cambio, son nuevos para ella. "Me han dicho que tengo que tener bastante precaución con el sol", cuenta. Pero en este vídeo, Marta Peñate quería entonar el mea culpa. "Además de contaros lo que me han detectado en las pruebas inmunológicas, quería contaros el error que yo he cometido", ha subrayado.

"Me arrepiento"

Y es que la creadora de contenido reconoce que tenía que haberse realizado este chequeo médico desde el principio. "No es que me negara a hacerme algunas pruebas, sino que, por desesperación, he ido poco a poco... y me arrepiento. A mí me hablaron de estas pruebas inmunológicas cuando empecé el tratamiento y no me las hice. Porque había que esperar tres semanas y no quería esperar más. Si yo volviera al pasado, diría que sí a todas las pruebas que me propusieron", reflexiona la que fuera concursante de 'Gran Hermano', 'LIDLT' y 'Supervivientes'.

Por eso, le ha recomendado a sus seguidoras, -especialmente a aquellas que estén atravesando una situación como la suya-, que se hagan todas las pruebas "de golpe" y que si les sale "algo mal en un resultado, no piensen que va a ser igual en otra prueba". Aún así, Marta Peñate no quiere decir que los dos abortos que ha sufrido hayan sido por el SAF que le acaban de detectar, ya que "también ha podido ser un aborto como le pasa a una de cada cinco mujeres", pero sí ha hecho hincapié en que "las pruebas inmunológicas son muy importantes".

"Me han escrito tantas mujeres diciéndome que su problema venía del sistema inmunológico, que quería compartirlo. Creo que todos los errores que he cometido pueden ayudar a alguien... Y sé que muchas mujeres lo consiguen a la primera y se han ahorrado ese dinero y ese tiempo que no han perdido", ha concluido la influencer.