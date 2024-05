Carmen Borrego acusa a Ángel Cristo de "saltarse las normas" en el avión camino de 'Supervivientes': "La tripulación le llamó la atención en repetidas ocasiones"

Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. fueron compañeros en 'Supervivientes'. Él acaba de ser expulsado por la organización dado que, tras una discusión con Aurah Ruiz, decidió saltarse el perímetro de seguridad y, no solo eso, caminar hasta otro extremo de la isla y permanecer tres horas desaparecido. Durante este tiempo, gran parte del equipo de la organización salió en su busca, poniendo en riesgo su propia integridad física, y tuvo que intervenir la fuerza naval de Honduras.

Pasados los días, el ya exconcursante ha vuelto y, aunque no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que le esperaban en el aeropuerto, ha dicho mucho con su actitud. Muy serio, caminaba con su inseparable tridente en la mano, un objeto del que no se ha separado pero al que ha tenido que renunciar poco después, dado que no cabía en el coche en el que tenía que desplazarse.