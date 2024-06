Alejandra Rubio desvela que ya conoce al padre de Carlo Costanzia: "Todo ha ido genial"

Carlo Costanzia padre dijo en '¡De viernes!' que ve a su hijo "centrado" y "tranquilo" junto a Alejandra Rubio

En su entrevista en '¡De viernes!', Carlo Costanzia padre ha roto su silencio. Respondió sobre la madre de su hijo, Mar Flores, y también sobre los problemas con las autoridades de sus hijos. Eso sí, comentaba que aún no conocía a la novia de su hijo Carlo, Alejandra Rubio, y la aludida nos cuenta en 'Así es la vida' que el encuentro ya se ha producido.

Carlo nos hablaba de Alejandra como su "potencial nuera", confesaba que aún no se habían encontrado pero explicaba que ve a su hijo "centrado" y "tranquilo" junto a ella, de la que hablaba así: "Me parece una chica joven que saben lo que quiere".

En cuanto a su familia, Carlo dice no haber coincidido con Terelu Campos aunque sí con María Teresa. Tras su entrevista, Aurelio Manzano contó que Carlo considera que ni la madre de Alejandra ni su tía, Carmen Borrego, tienen "suficiente nivel" como para tener una "relación" con ellas: "Las compara con María Teresa Campos, no tiene ningún interés en conocerla, no les tiene cariño ni respeto".

La réplica de Alejandra Rubio

La colaboradora dejaba claro que la intención de su suegro no fue dar una entrevista para abrir "una guerra" con la madre de su novio: "Solo contestó y no es para nada el objetivo de la entrevista".

Dicho esto, confesaba que ya se han conocido. Alejandra se ha encontrado con el padre de su chico y todo ha ido "muy bien": "Todo ha ido genial y me ha caído fenomenal".

También se ha dicho que padre e hijo no han tenido contacto estos días y Alejandra acababa por estallar : "Hacer periodismo en base a invenciones en tu casa da vergüenza, sinceramente".

Por otro lado, la colaboradora comentaba que es "falso" que tenga problemas con su madre y con su tía: "Me da pena que hagan esto, sobre todo por la familia (...) Es un minutillo de protagonismo, inventándose una historia siempre da un poco de gracia, es el único motivo que yo veo".

Sin embargo, Makoke insistía en el programa que desde el entorno de Carlo le transmitieron que no tenía buena relación con Terelu: "Que no le gustaba mucho, no era de su agrado".

Pero Alejandra reiteraba que todo es falso y no podía evitar indignarse con la información: "Me parece eso feísmo hacia mi madre es ganas de meter cizaña en una familia que no viene a cuento".

Las palabras de Carlo Costanzia Padre sobre Mar Flores

Carlo también habló de su exmujer, Mar Flores, durante su entrevista en '¡De viernes!'. Cree que es ella quien le ha difamado y dice que su vida le da “igual”. Carlo asegura que se sintió “obligado” a dar su versión de los hechos cuando se vio en todas las portadas de las revistas del corazón tras su separación.