Carmen Borrego se rompe en directo el día del cumpleaños de su hijo: “Es muy difícil para mí”

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego , cumple este miércoles 35 años . Una fecha que se torna en disgusto ya que la relación entre madre e hijo no pasa por su mejor momento.

“Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Hace 34 años estaba a punto de nacer… no quiero, no quiero, no estoy bien”, comenzaba diciendo mientras rompía a llorar.