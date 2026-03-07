Got Talent 07 MAR 2026 - 23:50h.

El humorista catalán ha utilizado las parejas con diferencia de edad como eje de su número

"Lo más difícil es decir no": los jurados de 'Got Talent' desvelan lo más duro de su trabajo

Compartir







Marcel Berengué tiene 28 años y llega desde Barcelona. Este humorista ha llegado hasta el escenario de ‘Got talent España’ con una intención: dejar el currículum y probar suerte para hacerse un hueco “en este mundillo de la tele”.

Marcel, tal y como anunciaba en su presentación, comenzaba el número entregando a cada uno de los jueces un currículum para, con suerte, pasar una entrevista en el concurso.

El momento más tenso del número llegaba cuando Marcel, hablando sobre las relaciones con diferencia de edad, lanzaba un zasca a Risto Mejide que el juez no se ha tomado demasiado bien.

La valoración del jurado para Marcel Berengué

Como era de esperar, los miembros del jurado no han valorado de la misma forma. Mientras que para Carlos Latre la actuación de Marcel ha sido “fresca, socarrona y sin rastro de mal rollo”, lo cierto es que para Risto Mejide el número de humor ha sido de todo menos gracioso.

Risto Mejide, muy serio desde su mesa, analizaba la actuación del catalán: “A mí me gusta que se metan conmigo, con eso nunca he tenido ningún problema, pero sí que me sabe mal por todas esas personas que me escriben contándome que tienen relaciones con diferencia y me dicen que se ríen de ellos. Yo, por todos ellos, te voy a dar un no”. Latre, Paula y Lorena sí que le daban a Marcel su sí: “El humor no tiene que sentar mal, tiene que ser transversal”.