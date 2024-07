Sandra Barneda tenía que levantarse para abrazar e intentar consolar a la colaboradora de ‘Así es la vida’ que no podía controlar las lágrimas en directo. La presentadora, de hecho, quiso sacar la cara por Alejandra poniéndose ella como ejemplo:

“Yo lo viví, yo solo he tenido una pareja pública y yo lo pasé fatal… te entiendo muchísimo, lo pase fatal, pero tanto por comentarios que le hacían a ella como por comentarios que me hacía a mí, los consideraba muy injustos. Cada una tenía su personalidad y, al final, le ponían a ella parte de mi carácter y me ponían a mí parte de su carácter, y eso es muy complicado de lidiar”.