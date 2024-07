Primicia | Bárbara Rey habla tras demandar a su hijo, Ángel Cristo Jr.: "Le quiero pero..."

Bárbara Rey ha tomado medidas legales ante los constantes ataques de su hijo, Ángel Cristo Jr. La vedette le ha demandado y 'Así es la vida' nos muestra las primeras declaraciones de Bárbara, que explicaba por qué ha optado por la vía civil y no por la pena.

"No quiero que vaya a la cárcel", decía Bárbara y añadía que sigue teniendo los mismos sentimientos hacia su hijo, pero hay cosas que no puede permitir: "Lo quiero un montón pero hay cosas que no hay más remedio que hacer".