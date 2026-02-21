Patrick Dempsey, actor de 'Anatomía de Grey', ha recordado en sus redes a Eric Dane tras su muerte: "El mundo era un lugar mejor gracias a ti"

Publican la entrevista póstuma del actor Eric Dane, fallecido por ELA a los 53 años: "Cuando alguien vea esto ya no estaré aquí"

El viernes 20 de febrero el mundo se despertaba con la triste noticia del fallecimiento del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en 'Euphoria', 'Embrujadas' y 'Anatomía de Grey'. El intérprete fallecía a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025.

"Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos muy queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", expresan sus familiares en el comunicado publicado.

Patrick Dempsey recuerda a Eric Dane tras su fallecimiento

Nada más conocerse la noticia, actores y directores de Hollywood homenajeaban al artista fallecido a través de numerosas publicaciones. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros de ‘Anatomía de Grey’ como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) compartieron sus condolencias en Instagram.

Mientras, el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd en la ficción) difundió un vídeo del Dane hablando sobre su enfermedad. Además, el intérprete que daba vida al marido de Meredith Grey también compartió una imagen de Eric Dane con una emotiva frase: "DEP: El mundo era un lugar mejor gracias a ti".

Por su parte, la cadena de televisión 'ABC' y '20th Television' publicaron un comunicado lamentando su muerte: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en ‘Anatomía de Grey’ dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".

Su trayectoria y su diagnóstico de ELA

A lo largo de su tiempo con la ELA, Eric se había convertido en un "apasionado defensor de la concienciación" y la investigación, decidido a "marcar la diferencia" en otras personas que afrontan la misma lucha.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane debutó en pantalla en 1991 con una aparición en la sitcom 'Salvados por la campana' y sumó participaciones en series como 'Aquellos maravillosos años', 'Matrimonio con hijos', 'Roseanne', 'Embrujadas' o 'Las Vegas'.

Su gran salto profesional llegó en 'Anatomía de Grey' como el doctor Mark Sloan, apodado McSteamy, personaje al que interpretó entre 2006 y 2012. En cine, formó parte de películas como 'X-Men: La decisión final', 'Una pareja de tres', 'Burlesque', 'Americana' y 'Bad Boys: Ride or Die'.

En la etapa más reciente de su trayectoria profesional, Dane asumió uno de los papeles más relevantes y reconocibles de su carrera con 'Euphoria', el drama de HBO donde interpretó a Cal Jacobs, el padre del personaje de Jacob Elordi.

Cuando anunció en abril de 2025 que padecía ELA, Dane afirmó que "podía seguir trabajando" y tiempo después rodó la tercera temporada de Euphoria, que llegará a HBO Max el 12 de abril.