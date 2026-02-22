Got Talent 22 FEB 2026 - 00:45h.

La improvisada despedida de soltera de Paula Echevarría con la actuación de Lap Brothers.

Actuación sorpresa para Paula Echevarría en estas séptimas audiciones de ‘Got Talent España’. El grupo de bailarines Lap Brothers ha llevado a cabo un show de lo más sensual que ha tenido a la actriz y miembro del jurado como principal protagonista. Tras el show, Paula Echevarría ha tenido que dirigirse a su pareja, Miguel Torres, para enviarle un mensaje.

Nada más salir al escenario, un miembro de Lap Brothers se ha acercado a Paula Echevarría con una silla para pedirle que le acompañase al escenario y poder disfrutar de su actuación en primerísima persona. De esta manera, la actriz ha disfrutado muy de cerca del sensual baile de estos participantes, que no han dudado en mostrar sus musculosos cuerpos.

El mensaje de Paula Echevarría a Miguel Torres tras el show de Lap Brothers

Mientras Carlos Latre y Risto Mejide intentaban parar la actuación de Lap Brothers pulsando los botones rojos, Lorena Castell trataba de impedirlo y Paula, desde el escenario, rogaba que no detuvieran el show. Finalmente, ha podido disfruta de la actuación en la que estos hombres bailaban a su alrededor. Sin duda alguna, ha sido una improvisada ‘despedida de soltera’, como bien ha dicho ella misma.

Tras este acalorado show, Paula Echevarría se ha dirigido a cámara para enviarle un claro y contundente mensaje a Miguel Torres, su novio y padre de su hijo Miki: “Cariño, me han hecho una despedida de soltera. Ahora no te queda otra”, ha dicho mientras ha hecho el gesto de ponerse un anillo invisible en el dedo de la mano. “No estaba planeado”, añade Lorena Castell. Todas las valoraciones del jurado de ‘Got Talent’ para Lap Brothers, la propuesta de Lorena Castell y la aparición de Santi Millán en calzoncillos sobre el escenario, en el vídeo.