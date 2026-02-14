Logo de telecincotelecinco
Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Supervivientes
Listado oficial de concursantes de 'SV 2026'.. telecinco.es
Telecinco estrena próximamente 'Supervivientes 2026', una nueva edición del extremo reality de Mediaset España. Como novedad de este año, sabemos que María Lamela toma el mando como presentadora desde Honduras tras la salida de Laura Madrueño, pero ¿quiénes serán los famosos que forman el casting de esta nueva edición?

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, concursante confirmada de 'Supervivientes 2026': "Soy muy competitiva y estoy preparada"

Gabriela Guillén es la primera concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’. La empresaria paraguaya y madre del séptimo hijo de Bertín Osborne se embarca en la mayor aventura de la televisión y pone rumbo al Caribe no sin antes advertir de sus intenciones: “No le tengo miedo al hambre, ni a la convivencia, ni a las pruebas. Soy una persona súper competitiva y estoy preparada para este desafío”.

