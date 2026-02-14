Supervivientes 14 FEB 2026 - 00:27h.

Consulta aquí el listado oficial de concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'

Laura Madrueño cuenta el motivo por el que pone fin a su etapa en 'Supervivientes' y dedica unas palabras a su sucesora María Lamela

Telecinco estrena próximamente 'Supervivientes 2026', una nueva edición del extremo reality de Mediaset España. Como novedad de este año, sabemos que María Lamela toma el mando como presentadora desde Honduras tras la salida de Laura Madrueño, pero ¿quiénes serán los famosos que forman el casting de esta nueva edición?

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén es la primera concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’. La empresaria paraguaya y madre del séptimo hijo de Bertín Osborne se embarca en la mayor aventura de la televisión y pone rumbo al Caribe no sin antes advertir de sus intenciones: “No le tengo miedo al hambre, ni a la convivencia, ni a las pruebas. Soy una persona súper competitiva y estoy preparada para este desafío”.