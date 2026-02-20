Laura Matamoros no puede contener las lágrimas al recordar la conversación con su primo

Laura Matamoros aclara los motivos por los que se sintió "coaccionada" en su discusión con Carlo Costanzia: "Tocó un botón de cosas dolorosas"

Laura Matamoros no pudo contener las lágrimas en '¡De viernes!' al relatar en plató un duro episodio familiar que, según explicó, le contó Carlo Costanzia durante su tensa conversación y que ella desconocía por completo: “Me hizo sentir muy mal. Hubo un momento que me… es que yo estaba tan bloqueada”, comenzó diciendo visiblemente afectada. Aunque en el momento de la conversación no lloró, confesó que lo hizo después: “Sinceramente, lloré luego, no en el momento, porque no me lo esperaba”, relataba.

Laura explicó que, tras escuchar el relato de Carlo, necesitó contrastar la información con su entorno más cercano: “Llamé a mi madre, llamé a mi hermana Lucía, le conté ciertas historias que él me contó, que yo no tenía ni idea. Porque él vivió supuestamente cosas que yo no sabía”, aseguró.

“Siempre me he posicionado con mi madre”

Durante la entrevista, los colaboradores apuntaron a que algunos de esos episodios podrían estar relacionados con conflictos familiares pasados y con posicionamientos públicos dentro de su propia familia. Fue entonces cuando Laura Matamoros fue tajante: “Yo siempre me he posicionado con mi madre. Por mucho que quiera a mi padre”, afirmaba la entrevistada.

La influencer dejó claro que públicamente nunca ha actuado de otra manera y defendió su coherencia: “Hay que ser consecuente, sobre todo en el trabajo en el que estamos. Una simple foto hace remover muchas cosas”, explicó en referencia a una imagen que habría reavivado tensiones.

Uno de los momentos más delicados llegó cuando se planteó cómo era posible que Carlo Costanzia conociera situaciones familiares que ella misma desconocía. Laura reconoció que hay aspectos de la vida de sus padres que son públicos, pero que en un caso concreto, relacionado con una de sus hermanas, no tenía constancia y necesitó confirmar si era cierto: “Se cuestionan cosas muy dolorosas”, lamentó. Preguntada por si su madre corroboró lo que Carlo le había contado, Laura respondió con cautela: “No del todo”. Una afirmación que deja entrever que existen distintas versiones sobre lo ocurrido

Laura Matamoros: "Me sentí incómoda y violenta"

Laura Matamoros también ha explicado por qué se sintió “coaccionada” por Carlo Costanzia durante su tensa discusión en el coche: asegura que él tocó “un botón doloroso” al reprocharle públicamente su intervención sobre temas familiares y le dijo que ella ni su familia debían hablar de él, algo que le hizo sentir muy mal y que la llevó a llamar a sus padres para comprobar si esas afirmaciones eran ciertas.

Además, Laura Matamoros insiste en que no buscaba herir a nadie, pero que las respuestas de Carlo Costanzia hicieron que la situación se volviera “incómoda y violenta”.

Laura sobre Alejandra Rubio: "Lo ha hecho muy mal"

Laura Matamoros también cargó contra Alejandra Rubio, asegurando que “lo ha hecho muy mal” por cómo ha alimentado la polémica en torno a su discusión con Carlo Costanzia, un conflicto familiar que ha provocado la indignación de su hermano Diego Matamoros y ha generado acusaciones cruzadas entre primos. Además, Terelu Campos reaccionó a las declaraciones, calificando de exageradas algunas palabras de Diego y advirtiendo que se ha utilizado “artillería” innecesaria en esta guerra mediática entre familiares.