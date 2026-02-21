Berto González 21 FEB 2026 - 09:00h.

Vitín Aguado ha reconducido su vida tras 'Gran Hermano 15' trabajando como security manager en Madrid y publicando un libro

En 2014, Vitín Aguado se dio a conocer ante toda España gracias a su participación en 'Gran Hermano 15', una edición recordada por sus giros inesperados y, como no, por sus concursantes. Desde entonces, su vida ha dado un giro total: trabaja como Security Team Manager, ha publicado su primer libro sobre el reality.

Vitín Aguado fue el séptimo expulsado de 'GH 15' en la gala 11 del concurso. Abandonó la casa de Guadalix de la Sierra con un 66% de los votos de la audiencia, enfrentándose en la nominación a Fran y Paula.

Durante su paso por el reality, forjó una estrecha amistad con Omar Suárez, con quien compartió numerosas confidencias y estrategias, formando uno de los dúos más comentados de la edición. A pesar de su expulsión, Vitín Aguado fue uno de los candidatos para la repesca, aunque finalmente no logró volver a entrar en la casa.

La vida actual de Vitín Aguado en Madrid

A pesar del paso de los años, Vitín Aguado no ha perdido el vínculo con muchos de sus compañeros de edición. Mantuvo una relación de amistad muy estrecha con Jonathan Pérez, otro de los concursantes más queridos de 'GH 15' quien se casó con Yolanda.

De hecho, Vitín Aguado ha dejado claro en numerosas ocasiones que lleva a 'Gran Hermano' en el corazón y por bandera: ha acudido a encuentros, eventos relacionados con el programa y no duda en compartir recuerdos de su paso por el reality en sus redes sociales.

Su experiencia en el programa fue tan intensa que años después decidió plasmarla en un libro titulado 'Hermano de cuatro paredes'. En esta obra, el exconcursante de 'GH' relata su vivencia dentro de la casa más famosa de la televisión, donde convivió un total de 56 días.

El libro no solo recoge anécdotas y reflexiones personales sobre la convivencia y el aislamiento, sino que también sirve como una herramienta para comprender mejor la dimensión psicológica de estar encerrado, observado y expuesto al juicio del público.

Vitín Aguado tiene la suerte de contarnos en primera persona toda su aventura, sin tapujos ni pelos en la lengua tras cincuenta y seis días encerrado. Se puede tener el deseo de entrar en esta famosa casa, pero no se sabe todo lo que hay detrás de tal experiencia. "Adéntrate en ella y descubre por ti mismo varios datos, secretos, luces y sombras, que no son visibles a través de las cámaras", cuenta la sipnósis del libro de Vitín Aguado.

Actualmente, Vitín Aguado reside en el barrio madrileño de Carabanchel, donde ha encontrado estabilidad y tranquilidad en su vida. Su entorno familiar y de amistades sigue siendo un pilar fundamental para él, y valora especialmente poder disfrutar de los suyos en su barrio. A nivel profesional, trabaja como Security Team Manager en una empresa de seguridad en Madrid, una responsabilidad que desempeña con mucha responsabilidad, compromiso y orgullo.

Además, ha encontrado en YouTube un canal donde expresarse con libertad: comparte vídeos en los que analiza productos cosméticos, como geles de ducha o aftershaves, así como momentos especiales de su vida, como su asistencia a la boda de sus amigos Jonathan y Yolanda, de 'GH 15'.

Otra de sus grandes pasiones es el pádel, un deporte que practica con regularidad y que le ayuda a mantenerse activo tanto física como mentalmente.