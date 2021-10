Adara y Cristina se distancian









telecinco.es

Durante el fin de semana, Adara y Cristina han estado claramente distanciadas. La primera pregunta sería si es Adara quien se distancia de Cristina o viceversa. Después sería interesante saber si esto va a ser algo duradero o flor de un día. En un principio creí que Adara se apartaba para no agobiar a Cristina dada la confesión de esta sobre lo insoportable que se pone cuando tiene el periodo. Cristina y Luca también han tenido una pequeña crisis, lo cual me hizo pensar que Adara se echaba a un lado para dejar a la pareja resolver sus cosas. Luego he visto que no es nada de lo dicho anteriormente. Hubo un encontronazo entre las dos concursantes el sábado, según le contaba Cristina a Luca en el vestidor de madrugada.

Parece ser que Adara discutió una vez más con Cynthia por algo relacionado con escupitajos y los micrófonos de la prueba de karaoke. Como no vi la discusión solo apunto un par de elementos que me pareció entender como detonantes de esa discusión, una más de las producidas entre ambas. Según contó Cristina, Adara le reprochó que no fuera a hablar con ella después de su choque con Cynthia. No solo eso, sino que en el reproche apreció malas maneras. Cristina cerró el comentario con Luca diciendo lo que sigue: “Ya me estoy haciendo la película”. Entiendo que la periodista ha creído ver alguna intención más allá de la cuestión esgrimida, tal vez un motivo de fondo distinto. O bien ha interpretado que todo estaba orientado a justificar un cambio de actitud en un futuro inmediato.

Mi impresión sobre si se aparta Cristina o Adara es que ambas deciden un distanciamiento, aunque posiblemente por motivos o con fines diferentes. Como digo, parece que a Cristina no le sentó nada bien el reproche de su reciente amiga. Por su parte, Adara ha estado estos dos últimos días buscando otras personas para hablar. Sin ir más lejos, anoche mismo comentaba algo importante sucedido en la gala con Sandra y Julen. Lo curioso es que se trataba de algo provocado por la última expulsada, Lucía Pariente. Curioso que en lugar de acercarse a Luca o Cristina para comentarlo prefería hacerlo con quienes han sido dos de los principales esbirros de Lucía en la casa.

He apreciado cierta intencionalidad en Adara por mostrarse en soledad. Sin necesidad de verbalizarlo, como sí ha estado haciendo Cynthia, Adara se ha encontrado sola durante buena parte del fin de semana. Ayer por la tarde, me pareció muy evidente que esperaba el momento que todos desparecían de la cocina (después de haber comenzado el almuerzo casi a las siete y media de la tarde) para tomarse un café sin compañía en la cocina. Gestos como ese me hacen pensar que Adara pretende transmitir a la audiencia cierta sensación de soledad.

Además del choque que relataba Cristina a Luca el sábado, también vimos alguno más ayer a cuenta de la prueba. Y, una vez más, me pareció provocado por la ganadora de GH VIP 7. Sandra le estaba haciendo la manicura cuando el grupo solicitó que una de las dos se incorporase a la prueba. Lo normal en ese caso es que hubiera ido una y luego, si acaso, preguntar por qué tenían que ser ellas y no valía nadie más. Pero hicieron lo contrario, primero preguntaron y luego… siguieron con la manicura. La respuesta de Cristina pudo ser un poco enérgica, sobre todo teniendo en cuenta que Adara es su amiga. Pero explicable, por otra parte, dada la poca disposición que estaba mostrando en la prueba. Cristina le dijo a Adara: “Conmigo no”. Y esta respondía: “Que te traes un jueguito un poco extraño”. Mal rollo.

El cambio en la relación entre Cristina y Adara ha sido radical. En la fiesta vaquera del viernes ambas departían amistosamente, tal como las hemos visto desde poco después de entrar a la casa Adara. También vi un detalle bonito de Cristina durante la gala. Adara ocupaba anoche un lugar en el sofá apartado de Luca y Cristina, lo cual se puede explicar porque se suponía nominada y el programa pide que los nominados se sienten juntos. Tras el disgusto que había dado Lucía a Adara, se acercaba a esta Cristina para fundirse con ella en un cariñoso abrazo, no sin antes preguntar si podía dárselo. También hablaban de madrugada en la cocina con normalidad. Cosas como estas hacen creer que la cosa no va a pasar de un simple mosqueo. Aunque es lícito pensar en un posible ‘rotondeo’ por parte de una u otra.

La crisis que provocó Lucía a Adara durante la gala de anoche fue algo premeditado. Los tres mensajes dirigidos por la exconcursante a Luca, Cristina y Adara tenían idéntica mala intención. De Luca presuponía que había sido él quien dejó a su novia anterior, cuando siempre ha contado que fue precisamente al revés. A Cristina le vino a decir que no quería a su madre, lo cual reconoció que se había inventado para “jugar”(¿?). Imagino que se refiere a jugar con los sentimientos de personas que están encerradas y carentes de muchos de los estímulos que les proporcionan estabilidad en su día a día normal fuera de ese encierro. Pero peor fue el mensaje a Adara, que se metía con la relación que esta tiene con su padre. No daré más detalle, pero se trata de un mensaje detestable, que solo puede tener la autoría de alguien con horrorosos sentimientos o, directamente, de un loco.

Lucía no se arrepintió ni pidió perdón tras ver la crisis nerviosa que su mensaje había provocado en Adara. No me extraña porque ya digo que era algo completamente premeditado y con declarada mala intención. Si Lucía ya había dejado poco margen a la simpatía, con esta actitud está bloqueando la posibilidad de que la audiencia en su mayoría guarde un buen recuerdo de su paso por la casa. La diferencia entre Lucía y Alba es que al menos esta pide perdón después. No vale soltar barbaridades todo el rato y luego apelar a la disculpa de los ofendidos, pero peor me parece todavía ni siquiera ser capaz de reconocer su error. La antología del disparate de Lucía le hizo perder anoche el apoyo incluso de sus más afines en la casa de los secretos.

Fue unánime la reprobación del mensaje a Adara, lo cual incluye a Canales, Julen y Sandra, sus tres esbirros. Julen llegó a pedir la palabra a Jordi González para renegar de Lucía. Otro que pilló al vuelo la rotonda y salió por el primer sitio que vio libre, cualquiera dónde no se fuera a encontrar con la persona más importante para él en la casa, que ha Lucía y no Sandra. No puedo evitar pensar que Julen se desmarca ahora de Lucía para soltar lastre y temiendo que perjudique a su imagen haber estado tanto tiempo a su sombra. Me creo que no le gustó el mensaje de Lucía a Adara, pero cosas de similar gravedad le ha reído cuando estaba en la casa.

Cynthia se ha pasado varios días tras la gala del pasado jueves intentando convencer a unos y otros de que si ahora está más cerca de Luca y Cristina no es por otra cosa que porque se siente más a gusto con ellos. No se excusa en vano porque en esa gala vio vídeos de Adara y Cristina desconfiando de su nueva aliada. También fue a pedir explicaciones a Canales por haberla nominado. Igual se piensa que el perdón por lo sucedido en el pasado era una garantía de inmunidad. El matador de toros le pidió perdón, pero no aseguró que nunca más la fuera a nominar. He de confesar que Cynthia me pareció bastante convincente en sus explicaciones. Ahora la veo aplicada y con ambición, lo cual es bueno en un concursante. Tal vez demasiado confiada en sí misma, como cuando recuerda “yo he tenido peloteras con Adara y me he salvado”.

Si Cynthia ve con positividad el pasado también hace lo propio con el futuro. “Por norma me debería salvar yo la primera”, decía el otro día, y añadía: “Creo que no me voy a ir. A las malas se va otra persona antes que yo, pero nunca se sabe”. Mi problema con esta concursante es que comparto algo dicho sobre ella por Cristina. Me parece como si estuviese interpretando todo el rato. Observo a Cynthia y es como si estuviera viendo a una sobreactuada actriz de telenovela, solo que en lugar de estar descubriendo la última infidelidad del protagonista de la trama está explicando su cambio de rumbo en la casa. Ella le pone dramatismo a todo.

Se deshizo el entuerto con las últimas nominaciones. Luca dio la máxima puntuación a Julen, pero el programa entendió que era para Sandra, por lo que la terna de nominados no era la que debía ser. La buena estaba formada por Canales, Cynthia y Julen. La audiencia salvó en este caso a Cynthia y Luca puso en su lugar a Sandra. La terna definitiva está formada por los esbirros de Lucía al completo: Canales, Julen y Sandra.

Secretos

El secreto de Lucía es tan decepcionante como los del milagrero Chimo o el fantasioso Bigote. Decía que había estafado a su familia sin que lo supieran, pero por lo que narró anoche sí me pareció que se habían enterado, aunque fuera a posteriori. La cosa es que suplantó a su hermana en el trabajo en una discográfica haciendo portadas de discos, o algo así. No sé si lo contó muy mal o es la tontería que parece.

Por fin conocen ya todos los secretos al descubrirles los dos que faltaban. A saber: “Perdía la virginidad con una persona trans” y “Me hice famoso/a el día que nací”. Además, se pusieron algunas de las esferas de Lucía en juego. Julen y Gemeliers lograron rescatar una cada uno de una piscina de bolas. O sea, piscina de esferas, de esas más chiquititas.

Pues no dice…

Pues no dice Cristina que los escritores antes eran más profundos porque en lugar de utilizar ordenadores escribían a mano. Más todavía debieron serlo en el cuarto milenio (nada que ver con Iker) antes de Cristo, con la escritura cuneiforme.

Pues no dice Cynthia que prefiere "mil veces a Miguel (Frigenti) antes que ella (Lucía Pariente)". El español piensa bien, pero tarde, dice el dicho popular.

Pues no dice Dani Gemelier que la patata entera se llama “patata” y cuando está cortada se llama “papa”. Empieza con la p: planta herbácea anual, de la familia de las solanáceas, originaria de América.

Moleskine del gato

Tras conocerse la nueva terna de nominados, así estaban los porcentajes poco antes de finalizar el programa de anoche: 60 %, 36 % y 4 %.

Una nueva crisis entre Luca y Cristina ha tenido a la audiencia carpetera preocupada. Junten las inseguridades de Cristina con cierta falta de indefinición de Luca y el que ella esté en “esos días” y ya está todo explicado. Habrá más crisis.

Canales negó que hablase de la agresividad de Luca, pero en la discusión posterior con el italiano decía que lo pensaba, lo mismo que los Gemeliers. Resulta que ponerse las manos tras la espalda ellos lo interpretan como un signo de violencia, pero para Luca es señal de respeto. Para Luca y para cualquier persona normal.

Luca preguntaba a Luis lo siguiente: “¿Cuál es el sitio más raro donde has hecho el amor?”. Y Luis respondía de sopetón: “En un tanatorio, con un jugador de fútbol y, lo más importante, cuando era Kelly”. Minipunto para Rollán.

Esta madrugada decía Sandra: “Yo sé que fuera tengo mucho odio. Tengo apoyo, pero también mucho odio”. Debería escucharlo su madre, ofendida porque Miguel Frigenti dijera que era un blanco fácil por ser muy odiada (aunque en realidad creo que dijo algo más suave). En todo caso, ahora que lo dice la propia Sandra igual deja de ofenderle.

La fiesta del viernes fue la más divertida de esta primera mitad de edición. Hicieron la conga y hasta llegaron a jugar al escondite. ¿Adivine el lector qué concursante estaba en la cama mientras los demás se divertían? Sí, Canales Rivera, ese mismo.

Isabel Rábago no le va a la zaga a Canales y ayer se maquillaba tumbada en la cama. Diría que la cama y ella están empezando a fusionarse.

Y si la fiesta del viernes fue la más divertida, el momento que más risa me ha provocado hasta ahora fue el que nos regalaron ayer Luis y Cristina encerrados en el almacén y comiendo cacao en polvo hasta que les salió por nariz. “Me voy a mear de la risa”, decía Luis, y respondía Cristina: “Yo ya me he meado un poco”. No era para menos.

Encuesta









El Gato Encerrado