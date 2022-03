Camino de la final, Marta cuestiona a Adrián, pareja y rival









Marta no da puntada sin hilo y ha logrado crearse una imagen de pobre chica inocente que no se corresponde en absoluto con la realidad. Durante semanas ha presenciado y dado por bueno un comportamiento poco correcto de Adrián. No puede hacerse la sorprendida ahora de lo que ve en él. ¿Cuál es el motivo por el que ahora parece estar descubriendo otro Adrián? ¿Por qué critica de él cosas que debe conocer desde hace mucho? Es razonable pensar que ahora estamos camino de la final, a escasos días de conocer el ganador de esta edición. Y no olvidemos que Adrián es pareja de Marta, pero también es su rival en el concurso.

Se puede poner más o menos en duda si Marta y Adrián hacen una pareja por interés, aunque es difícil no estar de acuerdo en el que Marta pone más que Adrián a favor de mantener esa relación. Lo extraño es que cuestione tantas veces a su pareja y dude de él con excesiva facilidad. Frente a los gestos que evidencien la falta de interés de él no dejan de sorprenderme los de ella que ponen a su pareja a los pies de los caballos. Cuando Marta duda si Cora ha podido tener algo más que una atracción física por Adrián excluye que haya habido lo mismo de este hacia su amiga. Pero lo hace con la boca pequeña, porque en realidad le está pidiendo explicaciones al respecto.

La poca delicadeza de Adrián no me quita de la cabeza que está siendo más sincero y sus actos no parecen tan condicionados por el concurso como los de Marta. No entiendo que convierta en conversación del desayuno delante de todos sus compañeros que le haya metido mano intentando tocar su miembro. Es una actitud entre infantil y poco caballerosa. Ahora bien, en su simpleza Adrián me parece mucho menos retorcido que una Marta cada vez más dramática. Sus cada vez más frecuentes lloros en el cubo son un claro aviso de cara a la galería. Como si hubiera puesto un cartel colgando de su cuello que dijera: Ojo, soy una víctima a la que Adrián está dando mala vida. Y eso me parece una deslealtad mayor que otras más evidentes.

Me niego a que Adrián pase por ser el malo de la película, mientras ponemos a Marta la etiqueta de pobre sufridora. De eso nada. Aquí asistimos a una lucha soterrada. Lucha entre un Adrián que no muestra mucho interés en mantener la relación con una Marta capaz de retorcer cualquier situación con tal de hacer visible su dolor. Cada uno tiene su culpa, solo que la de él es mucho más evidente. Y tengo claro que uno se despreocupa de lo que pueda afectar su actitud al juicio de la audiencia mientras otro no mueve un pelo si no es por despertar sus simpatías. A Adrián no parece importarle rechazar un mayor acercamiento físico a Marta, mientras esta no pierde ocasión para que esto sea mal visto. En contra de lo que parece ser el sentir general, me parece más honesta la actitud de aquel.

Lo cierto es que Adrián y Marta (tanto monta, monta tanto) han tenido que esperar a que salgan de la casa más de una docena de compañeros para tener cierto protagonismo en el concurso. Para ser claros, quienes destacan su protagonismo deberían añadir que es algo reciente. No tiene mucho mérito tener protagonismo ahora que Rafa se ha quedado sin todos sus apoyos y han dejado aislado a Carlos. Si estamos hablando de ellos es porque no hay mucho más que comentar. También es cierto que entre los dos, Adrián ha tenido conexión emocional con varios compañeros, mientras Marta hubiera tenido dificultad para elegir su jefe de campaña anoche si Colchero llega a no aceptar serlo.

Los jefes de campaña (lo que llamamos +1 desde Gran Hermano 12+1) no solo harán alegatos y defenderán a su candidato, sino que van a convivir con ellos a partir del próximo jueves. La elección fue realizada anoche y lo único fuera de pronóstico fue que entre Marta y Adrián se disputaran a Colchero. Carlos eligió a Brenda, después de dudar entre ella y Sara. Llámenme mal pensado, pero que el presentador le mencionase estas dos concursantes pienso que pudo ser por interés del programa en que eligiera a la canaria, cuya aventura con Tom quedó interrumpida por la decisión de la audiencia de no dejar que se pusiera la banda de finalista.

Cora también eligió, aunque en su caso fue en balde al ser la primera eliminada de la recta final pocos minutos más tarde. Laila se queda sin ser jefa de campaña por cese de su candidata. Marta dijo de inmediato en nombre de Colchero. Podríamos creer que no pensó en que le estaba quitando el defensor a Adrián, pero si lo meditamos bien llegaremos a la conclusión de que no tenía donde elegir. Quitando el frasco de crema de cacao, no ha tenido Marta ninguna relación algo especial. Si acaso con Carlos, pero también es finalista. Por eso hablo de la enorme diferencia entre su caso y el de Adrián, que bien podría haber dicho Colchero, Cora o Virginia, y todavía me dejo algún nombre.

Rafa no tuvo duda en elegir a Carmen, aunque sí la hubiera tenido en caso de tener que decir un segundo nombre, al debatirse para ello entre Alvarito y Nissy. Vuelvo a ser mal pensado si digo que la eliminación de Cora se produjo en medio de la elección del defensor de campaña, poco antes del turno de Adrián, para que este pudiera elegir a esta compañera toda vez que Marta le quitó la opción de Colchero. Así fue, y después de saber que otro compañero había coincidido con su primera elección, se descantó por Cora. Esta, por tanto, volverá a la casa apenas cuatro días después de abandonarla, ya sin posibilidades de optar al premio, pero presumiblemente hasta la final.

La fecha de esa gran final es, como siempre, alto secreto de estado. Por el momento sabemos que mañana martes habrá un programa especial donde arrancará la campaña electoral de los finalistas y el jueves será la semifinal en la que saldrá el cuarto clasificado, aparte de que sabremos quién tiene la esfera premiada. Lo que pase después todavía no se sabe, aunque parece que solo hay dos opciones: final el domingo día 3 o el jueves 7, agotando hasta la víspera del primer día de las vacaciones escolares de Semana Santa. De esto dependerá que los defensores de campaña estén en la casa tres días o una semana completa. Recordemos que estos van a ser Brenda, Colchero, Carmen y Cora, aunque uno de ellos se volverá el mismo jueves.

Que Cora regrese a la casa el jueves facilita celebrar la ceremonia que descubrirá el dueño de la esfera premiada con 50.000 euros al estar juntos los tres concursantes que pueden ser su dueño. Solo tienen esferas Marta, Cora y Adrián. Si se repite la jugada de la anterior edición el ganador podría ser Adrián al tener solo una esfera frente a las ocho de marta y las siete de Cora. Rafa y Carlos no participan al no tener esfera. También tengo la sospecha de que Carlos puede ser quien salga de la casa el jueves, en cuyo caso no será su noche y Brenda se volverá con la miel en los labios y sin haber podido disfrutar de una sola noche en la casa de nuevo, como dije antes. Aunque me puedo equivocar y ser otro el cuarto clasificado.

A pesar de que insistiera Carlos Sobera en que los finalistas no esperaban que fuera nadie eliminado anoche, lo cierto es que llevaban desde el jueves pasado haciendo conjeturas con que eso pudiera pasar. Incluso contemplaron que fueran dos los eliminados, por lo que estaban razonablemente preparados para ello. La perspectiva limitada que tienen estando aislados en la casa no les impide ver las cosas de forma parecida a como las vemos aquí fuera. Por eso me sorprendió escuchar anoche a la amiga de Adrián decir en plató que está deseando ver como se ríe este concursante cuando salga y le cuente las especulaciones que ha habido sobre una posible atracción entre él y Colchero. No ha debido estar muy atenta porque debió ser allá por la segunda semana (tercera, a lo más tardar) que en la casa se hacían los mismos comentarios que aquí fuera e idénticas conjeturas.

A pesar de lo preparados que debían estar para que al menos uno de los finalistas saliera anoche, Cora se emocionaba al entrar en la sala polivalente y ver proyectadas imágenes suyas de estos últimos 74 días en la casa. Lamento su salida porque creo que merecía llegar hasta el último día más que otros finalistas. Coincido con Tom Brusse en que Marta y Adrián son finalistas por sorpresa, cuyo único mérito ha sido convencer a unas carpeteras que se esfuerzan con denuedo en perjudicar este formato de reality, lo cual han conseguido no pocas veces. Desde Gran Hermano 12 tengo miedo a que la histeria talifan del carpeterismo modifique el normal desarrollo del concurso.

Supimos anoche de la dura vida que pasó Cora en su infancia. Una vida llena de dificultades económicas felizmente superadas por ella y su familia. Me gustó que lo contase, ahora bien, escuché en plató defender que debía llegar a la final por ello, lo cual me parece un disparate. Las circunstancias dadas no deben ser nunca parte del concurso. Eso sí, creo que habría sido interesante ver su relato en la línea de la vida Si sale Carlos el jueves solo Rafa la habrá hecho entre los tres finalistas definitivos. Esto da muestra del escaso interés que debían tener las posibles líneas de la vida de Marta y Adrián. Por cierto, la de Colchero se dice que va a ser grabada en un pendrive para ser mandada en una cápsula espacial y lograr que se reúna con la nave Perseverance en Marte.

Cora no ha tenido un concurso con más protagonismo que Adrián y Marta. Si Rafa la excluyó del mueble de tres patas formado por estos dos y Colchero fue porque desde el principio tuvo una conexión especial con ella, aunque nunca llegaron a tener una relación de confianza, ni siquiera particularmente estrecha. A mi juicio, estos cuatro concursantes han sido decepcionantes en semejante grado, solo que Cora me ha caído siempre más simpática y he visto en ella mayor sinceridad. Su conexión con el grupo mayoritario no fue tan fuerte porque durante una primera etapa pasaba más tiempo con Laila, siendo esta miembro ocasional y poco convencida. Cora tuvo la suficiente personalidad para que no le pidieran nunca explicaciones por llevarse bien con Rafa, lo cual sí le sucedió a Colchero, e incluso a Carlos, principal renegado del grupo. En resumen, si siento la salida de Cora es porque siempre me pareció la mejor del grupo.

Me hizo gracia ver a Adrián tragando saliva cuando Marta terminaba su respuesta uno de los tuits dirigidos a los finalistas diciendo: “Ahora estamos bien”. Es lo más interesante de las respuestas a unos mensajes que no fueron excesivamente sangrantes, lo cual agradezco. Frente al mal rollo que despedía la recta final de este programa en su primera edición, me parece sobresaliente que en esta ocasión se haya tenido mayor consideración con quienes han llegado hasta aquí por deseo de la audiencia. En definitiva, se han ganado el privilegio y merecen una recta final tranquila. Así espero que sea la campaña que comenzará mañana.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos que conocimos anoche eran más ciegos que nunca porque solo conocimos las cifras de los tres menos votados, que eran estas: 7,3 %, 2,2 % y 1,1 %. Solo me explicó que no fueran mostrados los dos porcentajes mayores porque haya uno tan destacado como para detener la riada de votos que no sé si es ya récord en una final o solo apunta a ello.

Los invitados VIP siguen ahí dentro y parece que no les van a echar ni con agua caliente. Siendo que Carlos no eligió jefa de campaña a Sara creo que siguen estando de más, pero más que nunca ahora. Espero que la llegada de refuerzos el jueves venga acompañada de su regreso.

