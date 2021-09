Cynthia recoge cable y Emmy no niega sus celos









Cynthia había afirmado que Luca le había hecho sentir incómoda porque teniendo ella pareja no iba a consentir ciertas bromas. Algunos detalles del italiano, como que le hiciera cosquillas o dijera que es la mujer más guapa de la casa, los considera inapropiados. No me estoy refiriendo a algo dicho hace días, sino que ayer mismo Cynthia hablaba de su incomodidad ante el supuesto tonteo del italiano. Antes había llegado más lejos asegurando que si no está con Luca es porque ella no quiere. Sin embargo, anoche recogía cable en directo, negando haber dicho lo que dijo.

Se apreció cierto nivel de estupor entre todos aquellos (más de media casa) a quienes Cynthia les había hablado de Luca en los términos que acababan de mostrar las imágenes. Lo habían vivido en primera persona y acababan de recordárselo poniendo las imágenes. Imposible que se tragasen la excusa absurda de Cynthia. En lugar de recoger cable negando la mayor y matizando hasta el ridículo sus palabras le hubiera traído más cuenta reconocer que se había equivocado.

Aunque, dada la gravedad de lo dicho por Cynthia, más le valdría alegar enajenación mental transitoria, un mal que se habría cebado con ella durante las últimas dos semanas, justo el tiempo que llevan de encierro. El trastorno también debe haber impedido a Cynthia hacer algo interesante y sensato en todo este tiempo. No en vano se ha ganado ya el premio de mueble oficial de la casa. Si no llega a ser por lo que dijo sobre Luca habría sido imposible ver un solo vídeo suyo en una gala. No hay mal que por bien no venga.

Como es lógico, Luca se revolvió ante las palabras de Cynthia. “Que no me toque, tengo pareja y conmigo nada de cosquillitas”, decía esta concursante. Anoche nadie la entendía, pero igual faltó que alguien, al menos una persona en la casa, le hubiera parado los pies cuando decía estas barbaridades. Igual que ella misma podría haber puesto freno a Luca hablando directamente con él en lugar de hacerlo con casi todos los demás habitantes de la casa. Yo guardaría las distancias con Cynthia a partir de ahora. Visto lo visto, sumado a lo que ya conocíamos de ella, parece que es amiga de exagerar las cosas. Igual Canales solo jugó con ella al parchís en una habitación de hotel. Aunque lo del calzoncillo solo cuadraría con una versión atrevida del inocente juego.

Los comentarios de Cynthia no parece que vayan a ayudar a la normalización de su relación con Canales. Tampoco cuadra que ella ponga tanto reparo a las bromas de Luca aludiendo a que tiene pareja cuando con Canales ella misma ha sido la primera en hacer bromas. De manera que al torero le dice “te puedes apoyar (en ella), no te preocupes”, o puede hacer coñas con su ropa interior, porque se supone que para esto no es inconveniente que tenga pareja. La verdad es que no hay por dónde cogerlo, pero insisto en que si yo fuera Canales mantendría la distancia social con Cynthia de manera estricta.

No fue la noche de Luca, o igual sí. Al episodio con Cynthia se le unió lo de Emmy y un roce que tuvo con Lucía en una de las pausas de publicidad del programa. Las tres cosas juntas creo que le han acercado a Cristina y Frigenti hasta el punto de pensar en ponerse de acuerdo para las nominaciones de mañana. Parece vislumbrarse la primera alianza real y efectiva en la casa, aunque la suma de sus votos es insuficiente para imponerse a la mayoría, como bien concluía Cristina esta madrugada. Antes de sumarse Luca, decía Miguel que debían ir a por Lucía. Con esto se ganó una reprimenda de Cristina porque está mal visto lo de “ir a por” alguien. La discrepancia era por una cuestión semántica tan solo. La otra opción de Miguel es Sandra porque piensa que cae mal.

Luca refuerza una minoría que anoche salió bastante bien parada de la gala. La comidilla en la casa sobre el supuesto trío amoroso entre Luca, Cristina y Emmy les beneficia por una simple cuestión de contraste. Cristina se equivocó atribuyendo a Luca la responsabilidad de que todos estuvieran hablando del tema del masaje que había dado a Jesús Gemelier. Las imágenes les mostraron su error. Por su parte, cualquiera que esté más o menos pendiente de lo que sucede en la casa sabe que Luca no está respondiendo a ese cliché del latino conquistador que a todas quiere camelar. Simplemente es italiano.

De los tres protagonistas en este triángulo es Emmy quien quedó mal anoche. Sus puritanos reparos a que Cristina de un masaje al Gemelier poniéndose encima de él no parecen propios de una mujer joven y aparentemente desprejuiciada. No cuadra nada tanta mojigatería en quien ha vendido sus fotos en cierta web solo para fans. Me parece genial que lo haya hecho. Lo que critico no es eso, sino que a estas alturas de la película se haga un escándalo de algo que no lo merece. Además, exagerando porque al parecer Jesús no estaba medio desnudo como dijo Emmy.

Ya dije ayer que todo este asunto huele a celos que echa para atrás. Anoche en la casa también fue esa la conclusión de la mayoría. Es más, Emmy no lo negó en ningún momento y reconoció que le gusta Luca. Cristina se mostró comprensiva con Emmy, lo cual no me sorprende. La versión oficial es que ella también ha tenido su edad (no hacía falta aclararlo) y entiende que pueda tener celos o reparo por su buena relación con el italiano. Aparte de que los celos no son privativos de los más jóvenes, tengo una teoría sobre la razón por la que Cristina no arremete contra Emmy. La foto de Miguel, Luca y Cristina como nueva alianza en la casa se completaría en la mente de esta última con Emmy. Sería la alianza de los disidentes, aquellos contra los que está la casa en pleno.

Es cierto que los chismes sobre el masaje de Cristina a Jesús fueron creciendo como una bola de nieve por el veneno que tienen casi siempre las palabras de Lucía, una de las responsables de que fuera la comidilla de todos. Pero el origen de todo fue el rancio y pudibundo comentario de Emmy. Sin sus palabras nada de esto hubiera pasado. Por eso llama la atención la amable reacción de Cristina, que atribuyo a un intento de acercamiento, como digo. Podría ser simplemente la solidaridad entre los inadaptados, pero me inclino a pensar que en la mente de Cristina está hacer más grande la alianza que anoche mismo sumaba un tercer miembro.

No le viene mal a Cristina ampliar sus miras en la casa por si es Miguel expulsado mañana. Como estaba previsto, anoche se salvaron dos de los nominados, concretamente las dos chicas. Cristina y Emmy también juntas en esto, ambas liberadas de la presión de estar en la palestra. La expulsión volverá a ser un duelo, en este caso entre dos personas que se han dado grandes muestras de cariño, probablemente las más bonitas y sinceras vistas en estas dos semanas. Precisamente, anoche Edmundo pedía ser expulsado él en lugar de Frigenti, lo cual es un gesto generoso y bello.

El otro momento cumbre del programa de anoche fue cuando Miguel y Cristina vieron a Jesús en la cocina nervioso porque Dani fuera a meter la pata hablando con ellos dos. Frigenti dijo que no hablaría nunca mal de Cristina, Luca y los Gemeliers, pero mostró su sorpresa ante lo visto. Jesús le dio la vuelta a la situación y no paró de hacerse el ofendido durante la madrugada. La buena relación entre los gemelos y Frigenti parece haber terminado, lo cual era previsible desde antes de lo sucedido anoche. Por ejemplo, después de escuchar a Dani decir: “A Miguel lo tengo más que calado ya”. Preveo que va a ser el tema de la semana, así que me lo dejo para mañana.

Secretos

Los Gemeliers arrebataron a Julen sus dos esferas al acertar que tiene una anomía bautizada por él mismo como “warrior dolphin”. Resulta que en la operación de fimosis le dejaron una especie de aletilla que lo explicaría todo. Este es el primer secreto acertado, segundo descubierto por la expulsión de Chimo.

La pista del dibujo de un delfín fue definitiva para que Dani y Jesús atribuyeran con acierto el secreto descubierto de Julen. Anoche Emmy consiguió otra pista al haber logrado completar la misión de las ovejas. Al final la última era de carne y hueso, pero la lana era de un disfraz bajo el que estaba Joao. Además, Emmy contó con la ayuda de Luis, quien pidió a todos confianza y que le hicieran caso encerrándose rápidamente en el vestidor. No fue tan difícil, por tanto. Emmy eligió tener una pista de Cynthia, que resultó ser un corazón. Era rojo, pero igual podría también ser blanco, ¿no?

Emmy podía decidir si compartir o no la pista con Luis por haber sido colaborador necesario en el éxito de la misión. Así lo hizo, e incluso se plantea compartirlo con más compañeros en contra del criterio expresado por el propio Luis. Parece que Luca, Isabel y Fiama son sus elegidos.

Pues no dice…

Inicio aquí esta sección, probablemente efímera, donde recopilar algunas afirmaciones de concursantes que me hayan llamado la atención.

De los creadores de “pues no dice Miguel que el día de la gala se tomó 6 o 7 tilas” llega ahora: pues no dice Lucía que ella no le falta a nadie. No, qué va.

Y una más: pues no dice Jesús que quiere estar al margen, ni en un lado ni en otro. Pues lo disimula muy bien.

Moleskine del gato

[IRONÍA ON] Da gusto ver la cara de felicidad permanente que tiene Terelu en el plató de Secret Story [IRONÍA OFF].

La línea secreta de la vida de Edmundo fue un relato interruptus. La premura hizo que Carlos Sobera tuviera que pedir un “pequeño” salto entre la dura infancia de un muchacho que abandona su hogar con algo menos de 14 años y se busca la vida sin ayuda de nadie desde entonces hasta su relación con María Teresa Campos. Me temo que nos perdimos una larga parte central, aunque por lo visto en la línea tampoco daba para mucho. Edmundo parecía más interesado en hacer un currículum profesional que en hablar de su intensa y larga vida personal.

Julen confesó entre susurros a Sofía que se había besado con Sandra la noche anterior. Por su parte, Sandra aseguró hablando con Fiama y Luis que no se había besado con Julen ni había pasado nada. El supuesto edredoning no lo confirma ninguno de los dos. Les veo capaces de terminar negando haberse conocido.

Los porcentajes ciegos estaban así al principio de la noche: 78,7 %, 18,2 % y 3,1 %. Y así a su término: 70,6 %, 17,2 % y 12,2 %. El porcentaje mayor ha perdido desde el domingo algo más de 21 puntos. Anoche, el tercer porcentaje, correspondiente a Emmy, subió nada menos que 9 puntos. Está claro que su comentario sobre el masaje de Cristina no fue bien recibido por la audiencia.

Frente a colaboradores demasiado vistos y otros, como Oriana, que habitualmente muestran escaso interés, se agradece ver caras nuevas como Nuha (novio de Miguel Frigenti) o Alejandra (hija de Terelu). Ambos aportan buenas dosis de frescura, y son buena muestra de un recambio necesario.

Lo mejor de última fase en la misión de las ovejas fueron los golpes que se fue dando Joao mientras era arrastrado por Emmy. ¡Momentazo!

Luca hizo pan y cuando estaban en la fase de agregar el agua en un hueco practicado en la harina Edmundo lo llamo “vulcanito”. Al final va a ser verdad que tiene poderes. Tengo un poco de miedo.

