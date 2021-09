Edmundo vuelve a hablar de María Teresa Campos en su 'Línea de la vida'

Terelu se niega a hacer una pregunta a Edmundo sobre si ha sido infiel a su madre

Bigote Arrocet habla de sus inicios con Teresa y sobre toda su vida

Bigote Arrocet ha sigo el protagonista de 'La línea de la vida' en 'Secret Story: Cuenta Atrás'. El humorista chileno ha dibujado en la pizarra sus momentos más destacados de sus 72 años de vida. Los seis años que ha compartido con María Teresa Campos han sido una parte importante, de los que ha explica cómo fueron. Temas de los que ha hablado por primera vez en la casa de Guadalix.

Bigote Arrocet se enfrenta a su 'Línea de la vida'

Carlos Sobera, en medio de su línea, le ha preguntado a Edmundo de sus palabras sobre la infidelidad con Miguel Frigenti en la casa de los secretos, lo que él ha querido explicar: "El hombre que esté casado y que diga que no es infiel, contadito con las manos".

La pregunta que Terelu no ha querido hacerle y la respuesta del chileno

El presentador le ha dado la oportunidad a Terelu para lanzar la pregunta Edmundo de si ha sido infiel a su madre, algo a la que la hija de Teresa Campos se ha negado: "Por supuesto que no, entre otras cosas porque en estos momentos no tendría sentido que yo le hiciera esa pregunta". Bigote, pese a la negativa, ha querido contestar y dejar claro que no ha sido desleal en ningún momento a su madre: "Yo estoy muy tranquilo, si alguien quiere decir otra cosa que la diga, pero yo a Teresita yo no le he engañado".

Terelu ha querido confesar que le ha visto supernervioso, que no le ha visto cómodo en ningún momento y se ha atrevido a decir que no está cómodo en general en la casa por su forma de ser, algo con lo que ella lo llega a pasar mal: "Que nadie piense que yo soy feliz con cosas incomodas de él, yo nunca le he deseado nunca nada malo a nadie y menos a alguien que he compartido algo de mi vida, aunque sea poco".

El humorista cuenta cómo fue el inicio de su relación con la expresentadora

Edmundo también ha contado cómo fueron sus comienzos con Teresa Campos: "Estaba en Chile haciendo una película, Teresa me hace una entrevista, hablamos de mi mujer que había fallecido hace poco, a ella se le llenaron los ojos de lágrimas, eso me emocionó mucho y a partir de ahí estuvimos juntos. Unos años muy felices". Y cuenta el motivo de su ruptura: "Tuvimos una discusión una vez, otra discusión más y a la tercera me fui", pero ha querido recalcar que no se fue como dicen y menos a través de un mensaje, lo que le ha molestado mucho. Y destaca que él ha sido "muy feliz con ella", aunque las cosas terminan por mucho que tú quieras a una persona.

