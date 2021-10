Dani “Gemelier” acusa a otros de haber empezado el jamón que él mismo abrió









telecinco.es

Nuestros famosos parecen tener cierta obsesión por el jamón. Cristina y Adara descubrían anoche estuches de jamón y salmón debajo de un montón de ropa de Cynthia en el almacén. La propia Cynthia reconoció que lo había escondido ella. Lo peor del tema es casi que hubiera almacenada ropa en un lugar destinado a la comida. Otro estuche de jamón fue protagonista el sábado cuando Dani afirmaba que no lo había probado. Según el Gemelier, solo habían abierto un jamón ellos (se entiende que se refieren de esa forma al grupo minoritario). Pero resulta que el único jamón empezado lo había abierto el propio Dani la madrugada anterior.

Una vez terminada la fiesta de extraterrestres (serían las 4 menos cuarto), estaba Cristina con Luca en la cocina y aparecía Dani, que llevaba mucho tiempo en el dormitorio, aunque antes de eso, solo en la cocina, se había tomado un bol hasta arriba de leche bien cargado de cereales. Dani miraba el interior del frigorífico y preguntaba a sus compañeros si habían comido jamón. Ante la negativa de estos, Dani comprobaba que no había ninguno empezado y, mientras comentaba que todavía ni siquiera habían repartido el jamón, abría uno y se comía alguna loncha.

No seré yo quien controle lo que comen o dejan de comer, pero he revisado las imágenes para asegurarme de que Dani falta a la verdad cuando respondiendo a Luis Rollán asegura que no ha probado el jamón y le carga el muerto a los otros. Tampoco contaría esto si no fuera porque llevo unos días observando que es un comportamiento habitual. Los Gemeliers controlan y fiscalizan lo que comen los demás, mientras ellos se ponen finos comiendo sin control. Se fijan en lo intrascendente y critican las cuatro lonchas de pavo de Cristina o Miguel, pero no ponen freno a sus amigos cuando saquean la despensa. Anoche mismo, una vez conocieron que el programa daba por superada la prueba (un regalo impagable), se lanzaron a comer como si no hubiera un mañana. En serio, Cynthia se pasó casi media hora comiendo sin parar.

Lo de no tolerar que los otros se tomen un café, pero ponerse hasta las botas de comida en cuanto tienen ocasión es algo parecido a que afronten las bromas con diferente vara de medir. Cuando Luca escondió el peluche de Emmy le reprocharon que gastase bromas a alguien que no es su amiga. También que tocase efectos personales de una compañera. Pero en esa casa Fiama y Sandra han sido las que han gastado casi todas las bromas hasta el momento sin mostrar tantos miramientos. Por ejemplo, cuando escondieron todos los calzoncillos de los Gemeliers no parecían preocupadas por estar tocando algo tan personal como la ropa interior ajena.

Tampoco les importó gastar la broma del condón a Adara, que es una recién llegada y se lleva mucho mejor con Cristina que con las autoras de tan desagradable broma. La idea fue de Lucía, pero comparte autoría con Fiama, Sandra y Julen, que ayudaron a la autora material con el trabajo manual. También lo sabía Canales, que luego negaba estar enterado poniendo la excusa de haber pasado todo el rato haciendo gimnasia en el jardín. Llenaron el condón con leche de avena y algo más, depositándolo en el cabecero de la cama de Adara. ¿Es Adara su amiga? No se puede decir que sí. Por tanto, dejan por el suelo la teoría de Fiama, fuera de sí la noche del peluche de Emmy diciendo al trío disidente que las bromas se gastan a los amigos.

Que reconocieran haber sido autores o no me parece menos importante. No sé si hay una norma del buen bromista que marque lo que se debe o no hacer, en este caso si es correcto tardar en confesar. La broma se malogra si a la primera se descubre el pastel. Que Adara y Luca enseguida le dijeran a Lucía dónde estaba el conejo (de peluche) de Emmy no quiere decir que deba ser así. Por otra parte, estoy de acuerdo que las bromas a quien no es amigo suelen ser más bien faenas, pero esto ha de valer para todos y llama la atención si es así para unos y no para los otros. Adara encontró el preservativo y fue pidiendo explicaciones, entonces Lucía se acercó para reconocerse como una única autora. A pesar de todo, Adara estrechaba la mano de Lucía no sin antes advertir que se ha abierto la veda de las bromas.

Fiama ha sacado de quicio hasta el absurdo algo que le dijo Adara poco después de entrar. Desde entonces no para de repetir que se quiere marchar, pero diría que lo está utilizando para tener cierto protagonismo. Cynthia es otra desde que Miguel la llamó anodina, y ahora se ha convertido en la malota que esconde comida y se apropia de la cama de Frigenti. También parece estar reclamando el protagonismo que no ha tenido hasta ahora. Lo de Fiama es un puro disparate porque Adara solo le preguntó si sabía algo de su exnovio, si hablaba con él, o algo por el estilo. Pensó que lo decía porque ese chico había aparecido en los programas hablando de ella y desde entonces está rayada. Sobre su deseo de salir, no sé si tomármelo en serio porque de ser así lo hubiera dicho anoche mismo en directo. Una vez más creo que solo está reclamando protagonismo ahora que ya no está en la casa Sofía. También es probable que ella y Cynthia se vayan a separar el próximo jueves porque una de las dos puede ser expulsada.

Más le valdría a Cynthia dejar de decir que tiene carta blanca de los psicólogos para participar o no en las actividades de la casa y hacerlo sin dudar. El protagonismo que le puede dar apropiarse de la cama de Frigenti no está claro que sea conveniente para ella. Lo lógico (y también la tradición) es que si el concursante que sale deja algo personal quede en manos de sus afines, y no de aquellos con quienes peor relación ha tenido. Vale también con la cama, que tiene una simbología muy especial. Por eso llama la atención (a pesar de sus esfuerzos por justificarlo) que Cynthia se apropie de la cama de Frigenti y ni siquiera ceda ante la petición de Cristina.

Nadie afeó anoche a Adara que contase lo que tuvo con Cynthia fuera, razón por la que no tiene intención ni ganas de llevarse bien con ella. Según Adara, Cynthia escribió a su pareja. Estoy seguro de que no sabía que el chico al que escribía tenía pareja. Ya le pasó con Canales, ¿no? Pues lo mismo. Luego explicó que le escribiría porque tiene un negocio de belleza, pero la excusa copiada a Carlos Alba (Supervivientes 2021) igual no cuela. Parece que les ha calado el mensaje de que no hay nada de malo en que se saquen cosas del pasado de los concursantes, que para eso son famosos y por eso están ahí. Tal vez esa sea la razón por la cual Isabel (que también se quiere ir) amenaza con hablar de cosas de fuera si se ve atacada durante las galas. España entera y casi toda la zona Euro están temblando.

El comportamiento del grupo grande empieza a ser tan inestable y con un perfil tan disociativo como señalé días atrás en el grupo pequeño. Lo normal es que el grupo mayoritario sienta frustración al comprobar que le va a costar más de lo previsto aniquilar al minoritario porque tienen el favor del público. Pese a ello, siguen intentando aplastarles y disfrutan con ello, sin dejar de criticar que se estén haciendo las víctimas, obviando que son ellos quienes les están convirtiendo realmente en víctimas. Lo que no es tan habitual es que el grupo mayoritario quiera usurpar ante la audiencia el papel de víctimas. He empezado hablando de los supuestos abusos con la comida. Pues bien, por una cuestión puramente numérica, es más complicado que dos o tres personas esquilmen la despensa a que lo hagan once o doce. No contentos con querer aplastar a sus enemigos también pretenden exhibir ellos las heridas ocasionadas por su propio rodillo.

Secretos

Se descubrieron anoche cinco nuevos secretos en la casa, aunque solo entrarán en juego tres. Los otros dos corresponden a los secretos de Miguel y Sofía. El del primero es “me han dado la extremaunción” y contó en plató que su nacimiento fue complicado, venía con una melliza que no llegó a nacer, por lo cual durante sus dos primeros días de vida había dudas sobre si saldría adelante. Por eso fue un cura al hospital a darle la extremaunción. El de Sofía es “tuve una relación con una mujer casada”. En la casa no conocían ninguno de estos dos secretos todavía.

Los otros tres que conocieron anoche fueron estos: “fui kelly” (la que limpia), “viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó” y “hice el amor en un funeral”. Este último fue extraordinariamente revelado a la audiencia ya que se trata del secreto de Adara. Es, por tanto, un secreto nuevo, por lo que no había otra opción que hacerlo público. Ya solo tienen por conocer los últimos dos secretos, tras lo cual todos estarán en igualdad de condiciones. Son “perdía la virginidad con una persona trans” y “me hice famoso/a el día que nací”. Recordemos que solo ha sido adivinado el secreto de Julen y su delfín guerrero. Que no lo descubriera Sandra siembra dudas sobre si realmente se conocen tanto como parece.

Ante la nueva situación los Gemeliers fueron al cubo para accionar el pulsador. Pero no fue por ninguno de los nuevos secretos, sino para volver a apostar porque el de Sandra es “en la infancia me llamaban bola de sebo con patas”. Toda la casa vio la pista de la báscula, pero los gemelos la vez anterior que tuvieron careo con Sandra tenían dudas de si podía ser de Frigenti. Ahora que ya se ha conocido el secreto de este tienen más claro que es de Sandra. Hoy veremos este nuevo careo.

Pues no dice…

Pues no le pregunta Adara a Luca si él también hace piadinas. No sé si lo echa de menos o simplemente quería comprobar si es realmente igual que su hermano. Por suerte, la respuesta es no.

Pues no dicen los Gemeliers que quieren pedir cuatro piernas de cordero en la compra. O chuletillas. ¡Cordero! Poco más y dicen que cordero lechal. Menús sencillos para tiempos de crisis.

Pues no dice Lucía que los verbos posesivos son: yo, mí, me y conmigo. Lázaro Carreter que estás en los cielos…

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así al finalizar la gala de anoche: 72,5 %, 17,7 %, 8,3 % y 1,5 %. De nuevo un porcentaje mínimo y uno muy destacado. Casi un tercio de los votos entre cuatro nominados es un duro castigo para quien sea poseedor de ese porcentaje. Aún así, durante la gala bajó algo más de siete puntos, casi justo lo que subió el porcentaje más bajo (que tenía tan solo un 1,2 % y terminó teniendo ese 8,3 % ya detallado). Considerando los contenidos vistos en el programa, dudo mucho que esa subida corresponda a Cynthia o Fiama. Por tanto, creo que debe ser de Cristina o Luca, y me inclino más bien por este último.

Me sorprende que Sofía piense en la posibilidad de ser repescada. Sería la primera vez que un concursante sancionado con expulsión disciplinaria vuelve a entrar en concurso. A todas luces algo intolerable. Para conseguirlo sigue manteniendo viva la llama de una posible relación con Fiama que es una auténtica farsa. Si Sofía fuera tan sincera como dice le habría dicho a la cara a Fiama que vista en persona le pareció feílla. Textualmente es lo que le dijo a Luis Rollán en la white room.

También me sorprende de Sofía que tenga ahora tanta necesidad de preguntar a Luis sobre su actitud la noche de su expulsión. No entiendo por qué no se lo preguntó durante la casi una hora que permaneció en la casa tras comunicársele la sanción disciplinaria máxima del programa. Le dio tiempo hasta a hacer su maleta y mientras tanto estuvo hablando con Luis. Sospecho que se trata de otro cebo para justificar su posible repesca. Este más tramposo si cabe que el anterior.

Al contar su secreto, Miguel dio más detalles de los necesarios, contando que en algún momento del parto el oxígeno no le llegó al cerebro. Esto motivó que algunos colaboradores se rieran, lo cual no dice nada bueno de ellos. Lamentable.

Frank Blanco considera que Frigenti es un faltón por decir que los Gemeliers son viejóvenes. Me parece razonable que Frank no haya visto el momento en que los propios Dani y Jesús decían de sí mismos que son viejóvenes. Pero el que ellos mismos lo digan exime a Miguel de ser faltón. No por esto, al menos. Lo que ya es el colmo de la incoherencia es que justo después Frank dijese que Frigenti hace terrorismo psicológico. Porque, claro, eso no es una faltada.

Encuesta









El Gato Encerrado