Los Gemeliers se enfadan por no poder aclarar su posición ante el conflicto entre Adara y Cristina

Preguntaba Lara Álvarez a Jesús y Dani si estaban con Cristina o con Adara en el conflicto generado entre ambas. En realidad, la pregunta no estaba dirigida a los solistas del dúo artístico Gemeliers, sino a los bebés que encarnan en estos primeros días de la nueva prueba semanal. Jesusito y Danielito no pueden hablar porque son muy pequeños, por lo que se vieron obligados a responder con gestos. Sandra se ofrecía a hacer de intérprete y no podía evitar arrimar el ascua a su sardina. En un principio, parecía que se decantaban por Adara, pero finalmente afinaban su gestualidad y entendí que Cristina había hablado bien y Adara mal.

En la siguiente conexión con la casa de los secretos los Gemeliers aparecían con su propia personalidad y, aprovechando que ya se les permitía hablar, pedían la palabra para aclarar la respuesta a la pregunta anterior, dado que no quedó suficientemente claro en su opinión. Sucede que en ese momento la escaleta marcaba la necesidad de ir al jardín secreto para iniciar otra dinámica del programa (relativa a los secretos), así que la escaleta manda y Lara hubo de cortar a Dani. Finalizado el programa se escuchaba a los hermanos despotricando enfadados por no poder aclarar su posición en el conflicto entre Adara y Cristina. Llegaron incluso a amenazar con su abandono por este hecho.

Los Gemeliers están nerviosos y descolocados desde que el jueves pasado quedaban nominados, y muy especialmente desde que el martes vieron salvarse a Cynthia. Se entiende mejor cómo han debido recibir esta noticia sabiendo que han estado siempre convencidos de su capacidad para llegar hasta la final. No es algo que se intuyera escuchándolos, que también. Pero ellos mismos se han encargado de dejarlo claro, sin esconder su convicción de que llegarían tan lejos en el concurso. Tanto es así que algunos espectadores habían empezado a extender la especie conspiranoica sobre posibles condiciones de privilegio para los hermanos en el concurso. Pero es todo mucho más sencillo, estaban seguros y confiados de ello.

No es el único caso de un concursante convencido de que las cosas sucederán de un modo y al final tener que ceder a la testaruda realidad, comprobando que pasa lo contrario. A Canales le traicionó el subconsciente al decir a Julen “cuando te vayas el jueves”. Lo contaba este concursante sin ver mala intención en el torero. Más bien vi reír a Julen ante el error. Pero no era el único convencido de que se salvaría Canales y sería Julen el expulsado. Luca entregó al extronista un pañuelo para que se lo entregase a su hermano. Con la tensión del momento a Julen se le olvidó darle ese objeto a Canales para que cumpliese con el deseo del italiano. Tampoco Luca creyó que fuera a ser Canales el expulsado.

Una vez aclarado el motivo del enfado de los Gemeliers, veamos la interpretación que hacía Adara en conversación con Sandra y Julen, ausentes en el momento porque se encontraban disfrutando de su hora sin cámaras. O sea, cena y lo de después. Según Adara los gemelos estaban enfadados porque el programa fuera a dar más importancia a su discusión con Luca que al concurso hecho por ellos. Además, estaban enfadados por haber tenido que recibir el alegato a su favor de su madre vestidos de bebés. Todo lo que cuento en este párrafo es lo que Adara contaba a sus amigos, que no podían evitar poner caras de extrañeza ante lo que estaban escuchando. “Pero si cuando el alegato de la madre ellos ya se habían cambiado y no iban de bebés”, decía Julen contrariado. La explicación es que todo lo dicho por Adara sobre el enfado de los Gemeliers era total y absolutamente falso. Pura invención. Y así todo.

El día de ayer se vivió la resaca de la noche anterior. La gala del martes dejó en la casa cierta necesidad de reflexionar sobre lo sucedido y, en especial, en torno a las actitudes de Adara o el conflicto entre esta y Cristina. Luca estuvo primero presente en una conversación que tuvo lugar en el cuarto de baño con Cristina, Isabel y Cynthia. Luego, hablaba largo y tendido con Cristina en el porche del jardín. Entraron un poco el bucle, pero necesitaban aclarar un poco las ideas y, sobre todo, Luca se afanaba en transmitir a Cristina la idea de que no debe defenderse de nada porque de nada tiene culpa. “La mejor defensa es un buen ataque”, decía el italiano.

Ofreciendo tantas explicaciones, Cristina no ha podido evitar dar cierta sensación de ‘excusatio non petita’ y también por eso ha caído en el error de precipitarse con alguna explicación poco meditada. Se equivocó cuando decía que no había dejado de hablar con Adara sin aclarar que muchas cosas le habían distanciado de esa compañera de concurso, con quien cada vez se sentía menos a gusto y veía que ambas son demasiado diferentes como para profundizar en una amistad que todavía no tenían. Pero, sobre todo, se equivocó dando explicaciones de por qué se había producido ese distanciamiento y en no aclarar que el no hablarse era cosa de las dos, no solamente de ella. Todo esto se lo explicaba de manera menos sintética Luca, que hizo ayer durante horas una lectura del concurso perfecta. Luca y yo estamos viendo lo mismo, él desde dentro y yo desde fuera.

Cristina entiende que la audiencia demande la explicación de lo que sucedió para que su relación con Adara se deteriorase tanto. Pero no hay un solo motivo. “El motivo son muchos”, afirmaba Cristina. Un montón de cosas por las que empezó a no sentirse cómoda con su compañera. Esto hizo que se fuera enfriando la relación. Algo parecido le pasó a Luca, que estuvo días defendiendo a Adara y sin entender la postura de Cristina, pero al final cambió de opinión. “Me he dado cuenta de que es una persona con la que no puedo tener confianza”, decía Luca. Antes, en el baño, había sido más explícito: “Es una persona que llora en el cubo, pero luego sale y baila La Macarena”. Luca sufre por no poder defenderse ya que dos de los careos han sido entre ellas, sin contar con su presencia. Para él sería imprescindible estar ya que le afecta personalmente al ponerse en duda sus sentimientos en relación con Cristina. También le inquieta que esta no sepa explicarse del todo bien y de a entender lo que no es.

Se puede opinar diferente a Cristina sobre su conflicto con Adara, pero veo impecable su explicación sobre el deterioro progresivo de la relación y la imposibilidad de dar un solo motivo. Esto es lo mismo que sucede con muchas parejas separadas sin que lo justifique algo concreto. En algunos casos hay una infidelidad u otro cosa importante que supone un hito, y un obstáculo para la relación. Pero otras veces no es así, sino que efectivamente es un cúmulo de cosas. El motivo son muchos, como dice Cristina. Lástima que esta explicación tan convincente que desgranó ayer en el baño no la diera desde el principio y se perdiera en un viaje que comenzó negando el problema y terminó especificando que todo había empezado por la prueba del karaoke, cuando entonces ya llevaban días distanciadas.

Ni siquiera fue capaz Cristina de aclarar a Carlos Sobera que cuando pasó lo de la fiesta de cowboys que pusieron en un vídeo ya llevaban un par de días mal. Incluso que ella no es consciente de haber escuchado la conversación entre Adara y Luca sobre si este hubiera tenido hijos con su exnovia, aunque es un asunto que ya había hablado previamente con él. Cristina en directo se pone nerviosa y a veces no atina. A pesar de todo, nunca ha cometido errores como los de Adara este martes, sobre lo cual decía ayer Isabel: “Tu ayer te bloqueas porque recibes lo más sucio que puede recibir una mujer por parte de otra mujer”, refiriéndose a lo que motivó la reprimenda de Sobera y el poco convincente perdón de Adara. Ni Cristina ni Isabel se creen ese perdón. “El verdugo se presenta como víctima”, afirmaba Isabel de manera muy acertada.

Isabel cree que Adara podría tener celos de Cristina, y pone un ejemplo de algo sucedido la semana pasada para justificar su sospecha. Estaban Luca y Cristina haciendo una pizza y se acercó a la cocina Adara para preguntar si estaban haciendo un Adara-Gianmarco. Resulta que ellos dos también hicieron una pizza en su GH VIP, pero aun así Isabel no fue capaz de entender el comentario, parte de la estrategia de la provocación de Adara. La colaboradora cree que lo dijo por celos, y se extrañaba que nadie cuestionara su relación con Rodri igual que ella hace con Luca y Cristina. “¿Lo vuestro es mentira, pero lo de ella es verdad? Y aquí todo el mundo callado”, decía Isabel. También Luca había reflexionado sobre la posibilidad de que dejasen la relación antes de comenzar la temporada televisiva para poder vender una reconciliación posterior. “Llevaban cuatro meses sin ponerse ni siquiera un WhatsApp y estando ella aquí dentro en un mes le pone mensajes, se hablan por teléfono y la viene a visitar”, reflexionaba Luca. Raro, raro, raro, como decía Papuchi.

El alegato (no lo llamen alegato cuando quieren decir mensaje al concursante) de Elena, madre de Adara, fue polémico en la casa de los secretos. Cada una de sus frases tenía la intención de lanzar cierto mensaje, no solamente a su hija, también a la casa en general y a Cristina o Luca en particular. “Canalizas muy bien esa energía negativa que tienes alrededor” […] “Estás muy bien con la gente con la que estás ahora. Apóyate en ellos” […] “Tienes aquí un montón de personas apoyándote: tu familia, Frigenti y todos esos ‘adaristas’, que los amo”. Esta última frase era un misil en la línea de flotación de la pareja. Claramente pretendía generar su zozobra ante un cambio de actitud de Miguel previa a su posible repesca.

Tengo claro que Miguel Frigenti concentra su apoyo a Adara, siendo crítico prácticamente en exclusiva con Cristina porque quiere ganarse el voto ‘adarista’ en el proceso de repesca. Tener a favor una comunidad con cierta capacidad de organización puede ser muy importante para asegurarse volver al juego. Elena utilizó anoche a Frigenti para repartir estopa a los nuevos enemigos de su hija, esos que según ella son responsables del “acoso” que vive esta. Decir que Adara es víctima de un “acoso” me parece más grave todavía que las barbaridades sobre la dignidad por las que esta tuvo que pedir perdón el martes.

Como es lógico, en la casa se hablaba después de ese alegato, lo cual provocó un nuevo episodio de Adara contra todos. “De mi madre no habléis”, vino a ser la consigna de una Adara de nuevo fuera de sí, que en ocasiones como esta recuerda aquel episodio en que llamaba “sinvergüenza” a otro concursante en su primer Gran Hermano. No veo el inconveniente de que comentasen un alegato del que habían sido testigos. Si Adara no quiere que hablen de su madre que no la ponga como su defensora. Pero en lugar de hablar normalmente con Luca, lo cual de nuevo le ofrecía este, prefirió soltar sus improperios y marcharse, montando un nuevo drama. Otra vez víctima de la nada. Acosada en su imaginación (y la de su madre).

Secretos

Cynthia accionó el pulsador para apostar porque el secreto de Adara es que hizo el amor en un funeral. Ese es un secreto a voces, no solo porque la audiencia lo supo desde su entrada en la casa, sino porque ella misma lo contó en GH VIP 7. Si confirma, Cynthia se llevará la esfera de su compañera. Sin pretenderlo, ayer esta concursante confesó prácticamente su secreto. En el cubo dijo que conocía todos los secretos (aunque solo pueden apostar por uno) y lo detalló: Tanatorio el de Adara, Luis presentador y Luca famoso al nacer. Omitió dos secretos, entiendo que porque estaba evitando decir el de Isabel, aparte del suyo, como es obvio. De manera que Cynthia fue Kelly o tuvo una relación con un jugador del Real Madrid. Apostaría más por este último secreto para ella.

Moleskine del gato

Prefiero no comentar en caliente la madrugada de tensión que se ha vivido en la casa, con Sandra como principal protagonista. Julen y Sandra disparándose al pie sin necesidad ninguna y de manera insólita.

Los porcentajes oficiales ciegos estaban así anoche: 63,4 % y 36,6 %.

Antes de la fiesta de anoche les pusieron los vídeos de presentación de todos. Cristina lloraba emocionada al ver el de Frigenti.

Por muchos años que tenga este formato a los concursantes les seguirán afectando los aplausos en plató y los gritos desde el exterior. Ayer fue un día con mucho de esto último. ¡Vaya cruz!

Julen y Sandra disfrutaron anoche de su hora sin cámaras. Cierto que hace semanas lo pedía ella y él no lo aceptó. Ahora, sin embargo, ambos han estado de acuerdo. Puede influir que sea algo con lo que se aseguran cierto protagonismo en la gala de esta noche, pero también debemos entender que llevan ya casi dos meses ahí dentro y eso es mucho tiempo.

Esta noche tenemos una fiesta, con Jorge Javier como maestro de ceremonias. Los Gemeliers o Adara desfilarán hacia fuera de la casa, habrá nueva ronda de nominaciones en el cubo (gracias mil) y nuevo juego de inmunidad con pelotas y cazamariposas. Alguna esfera podrá cambiar de manos y arrancará el proceso de la repesca. También asistiremos a un nuevo cara a cara en la sala de la verdad, entre Adara y Luca en esta ocasión. Y subirá a la casa de los secretos Kiko Rivera para presentar su último tema. ¡Hasta esta noche!

