Si Lara no es desterrada esta semana será líder y, por tanto, inmune

Lara aprovechó que todos se habían ido a pescar para reanudar la búsqueda. De los siete amuletos solo habían encontrado seis, que finalmente fueron anulados por decisión de la dirección del programa. Una decisión que no podía afectar al amuleto todavía no encontrado. La intuición de Lara situaba el amuleto lejos de la playa. ¡Caliente, caliente! Como una experta escaladora llegó a rapelar sin cuerdas ni equipo adecuado para ello. Su primer intento fue infructuoso, pero ella siguió insistiendo. Al final, encontró el amuleto.

Cuando se hizo con la pequeña estatua de madera a la que acompaña un pergamino tenía Lara a más de un compañero a escasos metros. Tuvo entonces que disimular la emoción y no exteriorizar su alegría. Apartada de todos y asegurándose que no había cerca presencia alguna de compañeros, Lara extendió el pergamino mientras agarraba con fuerza al amuleto en una mano. Un importante privilegio estaba escrito en ese papel que decía escuetamente: “Robar el collar de líder y aprovecharse de sus ventajas”. Ventajas por todos conocidas y que son la inmunidad y poder nominar directamente a un compañero.

Evitar salir nominado es importante siempre, pero mucho más cuando queda poco para acabar la aventura. Es un seguro de vida que puede hacer cambiar el destino de un concursante y acerca de manera decisiva a la gran final. Aunque todavía no esté cerca, conseguir asegurarse una semana más en el concurso es definitivo. Eso es lo que tiene de especial este amuleto. Recordemos que los anteriores daban una ventaja en el juego de líder y en el de recompensa, decidir qué compañero no participaría en el juego de líder (anulado porque encontraron amuleto y pergamino por separado), robar la recompensa a un compañero, poder nominar directamente y la inmunidad en las nominaciones. El amuleto que ha encontrado ahora Lara vale por dos de esos privilegios: nominación directa e inmunidad.

En playa Uva son solo seis concursantes, a los que debemos añadir dos de los tres que todavía habitan playa Destierro, ya que el tercero será definitivamente expulsado esta misma noche. Y mañana habrá una nueva baja en playa Uva, algo que anuncia la proximidad de la recta final. Esto da idea de lo importante que es la ventaja de ese último amuleto. Pero para que Lara pueda utilizarlo y dejar en la estacada al próximo ganador de la prueba de líder es necesario que se dé una circunstancia. Obviamente, tiene que evitar ser la menos votada por la audiencia, lo cual sería un obstáculo para poder utilizar el amuleto. Que Lara tenga su privilegio depende también de la audiencia votante.

Sería una pena que esta valiosa concursante se quedase en la estacada, especialmente ahora que tendría asegurada una semana más de aventura. Ahora es cuando no soy objetivo ni imparcial porque esto es un espacio para la opinión y con independencia la doy cada día. No persigo la objetividad, con ser honesto y decente me basta. Mi opinión es que Lara merece más seguir en el concurso que Alejandro, por ejemplo. E incluso que Tom, si me apuras. Digo esto a pesar de que a partir de ahora no es fácil excluir del juego a nadie porque todos han demostrado ser unos titanes.

Todos merecen seguir. Incluso Olga, con su natural tendencia a ocultar la realidad y no respetar las reglas en los juegos, tiene acreditada su capacidad como superviviente. Igual que digo una cosa digo otra, y Olga ha sido una concursante fuerte como una roca, inteligente a la hora de establecer lazos y relaciones con sus compañeros, así como sorprendentemente efectiva en las pruebas, especialmente en las de líder. No puedo estar más convencido de algo como de que las chicas en esta edición han dado sopas con honda a los chicos. De los seis habitantes de playa Uva son tres y tres. Pues bien, me quedo con las tres chicas del tirón. Como dice el más antiguo de los lemas olímpicos: “Más rápido, más alto, más fuerte” (“Citius, Altius, Fortius”), así las veo yo.

Si las chicas de playa Uva han superado a los chicos en mi modesta opinión, no digo nada respecto a las dos desterradas. Lola y Palito, las concursantes milagrosas, han sabido aprovechar los recursos como nadie. Pocas veces he visto un caso como este. Aparte de extraordinariamente fuertes, tanto en lo físico como en lo mental, me parece admirable su capacidad de adaptación e imaginación para convertir el infierno de sus condiciones en una vida muy aprovechable. No me canso de elogiar a estas dos concursantes, aunque siempre tengo la sensación de que me estoy quedando corto.

Confieso que me fascina ver la imaginación de las desterradas, por ejemplo en la cocina. Lola cuece el arroz durante horas para que se hinche más y parezca la ración más grande. El aspecto es parecido al de un risotto y, según un testigo como Omar, su sabor exquisito. Palito también ha utilizado su imaginación para cocinar cuando llueve. Para ello utiliza una sartén con tapa como si fuera un pequeño horno. Dentro coloca algunas brasas rescatadas del fuego antes de que se extinga por la lluvia y encima el pescado. Me parece una genialidad absoluta.

Melyssa ha pasado una especie de gastroenteritis de la que está ya recuperada, aunque con alguna secuela importante. Ella piensa que le sienta mal el pescado, y sea cierto o no es entendible que no quiera comerlo más. A todos nos ha pasado que tras un empacho de algún alimento hemos pasado tiempo sin volver a catarlo. La diferencia es que Melyssa no tiene mucho donde elegir. Si quitamos la asignación fija de arroz, pasta o legumbres y las latas que les proporciona el programa, no hay mucho más que no sea pescado y otras variantes procedentes igualmente del mar (cangrejos, lapas y demás). Negarse a comer pescado es condenarse a una dieta aún más reducida, lo cual puede suponer un problema.

De todas formas, no sé si comer o no pescado es el principal problema de Melyssa. Su relación con Tom ha sido un problema durante todo el concurso, aunque me cuesta decir si más cuando han estado enfrentados o en los momentos de mayor cercanía entre los dos. Es cierto que parece admirable la capacidad de ambos para mantener una relación casi siempre cordial después de lo sucedido entre ellos en un reality anterior. Considerando ese precedente, lo más fácil para Melyssa hubiera sido llevarse mal con Tom de principio a fin, pero parece que algo se lo ha impedido.

Tom estaba de bajón a la salida de la madre de Alejandro y el hermano de Gianmarco. Le pesa no haber recibido la visita de un familiar, sino la de quien era su novia para escenificar una ruptura en directo. No es Olga la única que no ha tenido todavía la tradicional visita porque la de Tom es difícilmente equiparable a la que han recibido los demás. Tom se desahogaba contando este resquemor que tiene. ¿Con quién lo hacía? Con Melyssa, que escuchaba y respondía con poca gana, pero cariñosamente. No quisiera meterme donde no me llaman, pero veo claro que entre los dos sigue viva la llama. Igual son solo rescoldos, pero allí saben bien que estos valen perfectamente para avivar el fuego.

Moleskine del gato

Esta noche en Tierra de nadie uno de los tres nominados dejará de estarlo en una nueva ceremonia de salvación. Además, Anabel Pantoja se encontrará con Omar Sánchez. La visita de su novia le llegará a Omar poco antes de conocer si es el octavo expulsado definitivo de la edición, como así parece. Quedan en juego la mitad de los concursantes que empezaron. Y, pesar de algunas amenazas, ninguno de ellos ha abandonado el juego. Realmente admirable.

