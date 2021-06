Pero a Anabel no le ha importado tener que hacerse casi 10 horas de viaje y una cuarentena con tal de poder abrazar a su prometido, que está pasando por su momento más duro en el concurso por un fuerte bajón anímico.

Ahora nos llegan imágenes a través del Instagram de Anabel Pantoja en las que podemos apreciar cómo se está preparando ella para el encuentr o. Con sus seguidores ha compartido el momento en el que terminó su cuarentena : "No me puedo creer dónde estoy. Camino a la playa. Ése es mi balcón. Este es el camino que tanto veía desde mi habitación del hotel", iba relatando.

"Ahora sí que puedo decir que estoy disfrutando del paraíso porque estoy en esta playa, que el agua está un poco así, pero la tengo para mí sola. Ahora os quería enseñar que está ahí Cayo Cochinos . Es donde está la Palapa. Aquí es un muelle privado donde aparcan las barcas. Hay gente que viene en el helicóptero y otros aparcan, se bajan y van directos al hotel. Incluso los expulsados. Bueno, yo hace 6 años vine en la barca y atraqué aquí . Y troncos como éste cogen los supervivientes para hacer el fuego, aunque si están mojados es una faena. No puedo describir este paisaje. Es la playa para mí sola ", contó en su 'Pantoinformativo'.

Anabel: "Omar tiene derecho a verme"

Por otra parte, Anabel también utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de los que señalan un favoritismo hacia Omar por ir a verle. "Si mal no recuerdo (yo no he podido venir antes por compromisos) Lola y Palito han tenido visita. Creo que Omar también tiene derecho", dijo.