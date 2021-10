Lucía Pariente, a Luis Rollán: "Vamos a dejar de planear"









Mantuvieron el sábado una interesantísima charla Lucía y Luis, que en uno de sus apartados terminaba con esta reflexión de Lucía: “¿Sabes lo que nos enseñaron de remate (el jueves)? Que da igual lo que hagamos. Que siempre, al final, ellos son más listos. ¿Te has dado cuenta? Vamos a dejar de planear nada porque es bobada”. Ella seguramente diría que falta el contexto y su reflexión está cortada. Lo que vino después fue una apresurada rectificación una vez se dio cuenta de su poco velada confesión y cuando Luis se revolvió un poco con el término “planear”. “Planear me refiero a que si no tocamos a esta, si no… no sé qué… le damos…”, aclaraba Lucía. Y añadía finalmente la autoexculpación definitiva: “Yo no me pongo de acuerdo con nadie, Luis. Tú lo sabes”. Claro, ¡por favor! ¿Quién puede dudar eso? Lo sabe Luis y cualquiera. Nada de ponerse de acuerdo, solamente planean. O planeaban, si cumplen con lo dicho.

Lucía no se pone de acuerdo con nadie, pero atiende la petición de hacer inmune a Canales el pasado jueves. Y el anterior a la indicación hecha por Luis en plena gala, justo en el momento de empezar a nominar a la cara, sobre no dar puntos a Fiama. Lucía mintió a Jorge Javier cuando este la acusó de estar apañando su nominación en directo. Entonces lo negó y explicó que le estaba preguntando a Emmy si le importaba que le diera un punto. No era cierto. Tal como reconoció en la charla ya mencionada con Luis, este fue el primero en nominar y le había dado un punto a Fiama porque sabía que “las niñas no la iban a nominar”. Al salir del cubo pidió a todos que no le metieran puntos a Fiama. Cuando Jorge Javier pilló in fraganti a Lucía, esta confirmaba con su gesto que no nominaría a esa concursante, expulsada siete días después. Por tanto, ¡estaba pactando sus nominaciones! Al menos en el extremo de no dar puntos a una concursante y a pesar de no tener pensado hacerlo.

Si aceptas la indicación de un compañero de no nominar a alguien estás, de alguna manera, participando en un pacto. Es decir, no estás nominando según tu criterio, sino que estás aceptando sindicar con otros tu nominación, adaptándola al interés de la mayoría para hacerla acorde con su criterio. No hay posibilidad de duda de que Lucía se estaba refiriendo a ese momento porque lo reconoció abiertamente. “Que me riñó Jorge, ¿te acuerdas?", preguntaba a Luis. Reñir no te riñó, solo te pilló con el carrito del ‘helao’, le hubiera dicho yo. Es una pena que Lucía no asuma esa realidad y se siga negando a reconocer que juegan unos y otros. Entre otras cosas porque para eso están ahí. Negarlo es tontería. También lamento que Lucía se haya equivocado de grupo porque le hubiera ido mucho mejor junto a los disidentes. Lo había pensado hace días y lo he vuelto a confirmar en este fin de semana de sustos, protagonizados por ella y Adara.

Adara y Lucía firmaron la paz a petición de esta última y por culpa de los Gemeliers. Ganan los cantantes y pierde la fiel audiencia del directo, que tuvo en esas bromas los episodios más entretenidos en días. Jesús respondió sacando el colchón de Adara al jardín para luego irse al cubo a pedir su expulsión disciplinaria. ¿Cuál era el delito de Adara? Gritar asustada por Lucía. Cierto es que el suyo es un grito de película de terror, pero tampoco es para calificar la situación de infierno. Sobre todo teniendo en cuenta que los gritos de Adara fueron antes de la medianoche. ¿Quieren acostarse a las diez y levantarse a mediodía? ¿No saben que están haciendo un programa de televisión?

Aunque volveré con el tema de los sustos en otro momento, no me resisto a comentar el momento enorme del intento en el jardín, con Adara saliendo del cubo serenamente, sin alterarse lo más mínimo a pesar de haber una silueta envuelta en sábanas intentando escuchar sus gritos, imagino. Llegaron a decir que igual había sido advertida en el cubo, pero seguro que no. Más creíble es que se dio cuenta del asunto e iba prevenida. Emmy está agradecida ahora a Adara porque la defendió el jueves pasado y por eso ya no protesta por las bromas, aunque sean obra en su mayor parte de Lucía. Esta sigue con su campaña contra la princesita. En su conversación con Luis volvió a llamarla “tu protegida”, lo cual no es del agrado de este. Y a todos los que la han estado protegiendo los llama “palanquistas”.

“Hay pasos de semana santa con menos costaleros”, decía Lucía, siempre ocurrente (con el apellido habría hecho un verso). De la petición que hizo la princesita de ser nominada se dio cuenta cuando después de explicarle lo que era la repesca comentaba: “Pues yo voy a volver con la repesca”. Y Lucía contestó: “Para ser repescada tienes que haber sido expulsada antes”. ¡Date! Eso le dio la pista. Que se sepa, se lo pidió directamente a Luis, Isabel y Julen. Pero la misma tarde de la gala fue al resto del grupo a preguntar si tenían decididas sus nominaciones y terminó dejando caer que quería salir a la palestra.

Emmy quiere que Lucía le pida perdón. “Es muy orgullosa y creo que no me lo va a pedir. Si me hace bromas no me voy a reír. Soy muy buena y la voy a perdonar, pero si me pide perdón”, decía la alemana. Y añadía: “Hay gente que se busca a la más joven y pequeña para descargarse. Ya me ha pasado en otros realities”. Está acusando a Lucía de algo muy feo. La verdad es que en esto voy con Lucía. Emmy me da mucha pereza. No hay más que ver su actitud en las fiestas, típica de las personas que no saben bien que pensar y dudan entre “vaya mierda de fiesta" y "vaya fiesta de mierda". Cynthia ha terminado de sentenciar a Emmy, probablemente arrastrada por Lucía, cuando dijo lo siguiente: “Al final es ella la que se debería ir pero no va a ser así”.

Luis Rollán puede empezar a pensar en que se ha convertido poco menos que en el verdugo del grupo mayoritario. Nominó a Fiama y salió expulsada, aunque lo hubiera estado igualmente sin su voto. Se piensan que tuvo al menos diez votos y quedó nominada con tan solo siete (cuentan con que nominó Adara, que no lo hizo todavía). Y el pasado jueves le dio tres puntos a Emmy y también salió a la palestra. Igual que en el caso anterior, hubiera estado nominada sin sus puntos porque fue el blanco fácil de la mayoría de su propio grupo, aunque no recibió ni uno solo de los otros. A Lucía le duele que muchos compañeros le dieran a Fiama mensajes para el exterior. Estaban firmando su sentencia de muerte virtual con todo el descaro.

El tema del comentario de Canales a una foto de Cristina le puede pasar factura a ella más que a él. A algunos les parecerá curioso y a otros no tanto. Lo cierto es que le pidió perdón y se terminaron abrazando, pero Canales sigue pensando que es calculadora y manipuladora, como ya le dijo el día de los adjetivos. Para el torero ver las fotos de la gente (las chicas, se entiende) en redes sociales es como ir a ver revistas en un kiosko de prensa para matar el tiempo. “Están para mirarlas”, afirmó. Ya lo comparó en la gala con ver el ‘Interviú’, publicación desaparecida hace tiempo. Prometo que nunca he pensado que Instagram fuera como una revista de desnudos. Y también digo que me cuidaré de poner comentarios a según que fotos, cosa a la que nunca he dado ciertas connotaciones. La casa de los secretos te enseña más que el libro gordo de Petete.

Secretos

El secreto de Fiama era que es fetichista y por eso roba la ropa interior de sus amantes. Pues vale.

Emmy Russ adivinó que el nuevo payasín, más alto y con mejor puntería que el original, había sido Miguel Frigenti, por lo que se ganó conocer la pista de un compañero. Eligió a Luca por dos razones: porque es el concursante que más interés tiene en conocer y por ser quien más esferas tiene en su poder. La primera pista de Luca es una cámara de fotos de juguete. Puede ser que corresponda a un secreto aún no dado a conocer en la casa.

Los famosos que no tienen esfera podían robar una a quienes sí la tienen en un juego donde debían demostrar sus capacidades para hacer twerking, o sea, para mover el culete. El ganador fue Jesús, gemelo elegido para participar. Y quiso medirse en una segunda vuelta del juego del twerking a Isabel, a la que terminó ganando su esfera. Parte de la casa no entendió el juego de Jesús y Dani, empezando por la propia Isabel, aunque parece bastante sencillo. Prefirieron optar por llevarse la esfera de alguien que solamente tuviera una. El objetivo era dejar a un concursante fuera de combate, simple y llanamente. Creo que está bien jugado, aunque no cuadre con eso que nos han vendido los gemelos sobre ir siempre de corazón. Ellos van de corazón hasta que está el concurso en juego. Entonces juegan. Lo cual, por otra parte, es lo que deben hacer.

Antes de perder su esfera, Isabel Rábago estaba muy convencida de que el del funeral era Luca. “Me juego lo que quieras”, le decía a Cynthia. Hablando luego con Emmy se lo argumentaba por la pista que el italiano dijo haber recibido de los Gemeliers: la foto de una tumba. “Lo normal es relacionar esa pista con lo del funeral y no con el marquesado a no ser que sea Luca el del secreto del funeral", afirmaba Isabel. Además, también cree que el secreto del centro de menores es de Lucía, pero esto no lo tiene tan claro. Pues bien, el del funeral ya sabemos que es de Adara, y sobre el otro hay firmes sospechas de que puede pertenecer a Emmy. O sea, Isabel no da una a derechas, lo cual en su caso se puede decir que es una contradicción.

Por hacer un somero resumen, Luca sigue teniendo 7 esferas, seguido por las 4 de Lucía o las 2 de Cynthia, con Gemeliers sumándose a Canales y Adara en el grupo de quienes solo tienen una. Sandra, Luis, Julen, Cristina, Emmy y, desde anoche, Isabel, no tienen esfera. La duda que planteaba anoche Lucía es cómo se les puede quitar la esfera a los Gemeliers si su secreto ya ha sido descubierto. No le falta razón cuando dice que ahora mismo los demás están en desventaja porque los gemelos cantantes pueden robar bola a los demás, no así al contrario. Urge una explicación a esto, dentro y fuera de la casa.

Y en el resumen de secretos decir que todos los expulsados hasta el momento se fueron sin que adivinasen el suyo en la casa. Sí han sido descubiertos los de Sandra, Gemeliers, Julen y Cristina. Los demás aún están por resolver, obviamente incluyendo los dos que aún no conocen.

Pues no dice…

Pues no dice Dani Gemelier que echa de menos a Luca porque este pasa ahora más tiempo con Cristina. Claro, por eso le metieron dos puntos hace dos jueves y uno el anterior (el último no le nominaron porque ya lo estaba por la herencia envenenada de Fiama).

Pues no dice Luca que en la casa tiene demasiada energía y rompe todo debido a la falta de vida sexual. "Por eso tengo una energía que me tengo que quitar", añade el italiano. Y todo esto estando delante Adara y Cristina. Hay indirectas e indirectas. Esta es más bien directa.

Pues no dice Sofía Cristo que ella aboga por la concordia. Igual sería más preciso decir que se debate entre la concordia y el zarandeo.

Moleskine del gato

Los porcentajes oficiales ciegos cuando todavía eran cinco los nominados estaban así: 40,9 %, 19,1 %, 15,8 %, 14,3 %, 6,2 % y 3,7 %. Una vez suprimidos de la ecuación los porcentajes de Cynthia y Adara, las menos votadas hasta ese momento, quedaron así: 47,3 %, 18,9 %, 18,0 % y 15,8 %. A destacar que los porcentajes centrales se invirtieron anoche durante el programa, aunque se mantuvieron en su posición tanto el más votado como el menos. Cynthia y Adara disfrutaron de una cena por ser las dos salvadas. No vimos la cena, pero por lo visto al entrar y una vez habían salido diría que cómodas no estuvieron.

Fiama ha mantenido la tensión sexual con Sofía justo hasta que ha sido expulsada. Ahora que no le vale de nada ese asunto porque ya está fuera de concurso resulta que debe ordenar su vida y quiere dejar a un lado el tema, para lo cual cuenta con todo el apoyo de Sofía, la otra parte. ¿Podemos confirmar que ambas han utilizado para su concurso la farsa de una mutua atracción? ¿Es sensato colegir que, en realidad, no querían atraerse una a la otra sino atraer ambas a la audiencia con tan cutre historia? El lector decidirá, pero mi respuesta a las dos preguntas es un rotundo sí.

Cynthia leyó anoche en directo una carta de su Voldemor particular, ese enigmático novio de nombre impronunciable. Durante varios párrafos me pareció que intentaba con su dedo enjugar las lágrimas que no salían de sus ojos. Al final, a base de apretar, terminaron saliendo, aunque entonces las dejó rodar libremente por sus mejillas. De manera que quitamos las lágrimas de no hay y nos despreocupamos de las existentes. Lo que hace todo hijo de vecino, ¿no? Pues esta vez mi respuesta es no.

