La noche de Lara Sajen









telecinco.es

Noche redonda para Lara. Empezó ganando su ronda de la prueba de recompensa, luego ganó también la prueba de líder y con el collar que la acredita como tal colgando del cuello nominó a Carlos. La evolución de esta concursante está siendo meteórica. Las dificultades del principio no la dejaron brillar excesivamente, a pesar de que reclamó su cuota de protagonismo. Corrió entonces el peligro de ser asociada con el mal rollo que podían transmitir sus encontronazos con algunos compañeros. Ahora conserva su carácter, pero ha conseguido complementar esos momentos de cierta tensión con otros que nos hacen descubrir una extraordinaria superviviente.

Ha llegado el momento de Lara y le pilla con la ventaja de no haber experimentado cambios importantes desde el comienzo de esta aventura. Su enfrentamiento con Sylvia empezó la primera semana en el barco encallado, mucho antes de que la cantante terminase enfrentada prácticamente a todos. Esta semana quiso Sylvia comenzar de cero y así se lo planteó al grupo. De nuevo cae en el mismo error que cuando eligió aliados sin esperar que estos la aceptasen como tal. Comenzar de cero debería ser algo que decidiera hacer cada uno a voluntad. El camino correcto tal vez hubiera sido intentar reconquistar a sus compañeros hasta que decidiesen ese reseteo de la relación que deseaba Sylvia. Con plantearlo no es suficiente.

Tampoco creo que fuera sincera la respuesta del grupo aceptando ese empezar de cero con Sylvia. Una iniciativa que debió quedarse impregnada en la piel y las mentes de algunos, lo cual pudo determinar que Tom y Melyssa volvieran a hacer las paces. Contagiados por la propuesta de Sylvia, la expareja llegó a chocar sus puños en señal de paz. Otra vez. Solo puso Melyssa la condición de no volver a formar parte de un trío. Otro error porque borrar de la ecuación del nombre de Sandra es algo que requiere de un proceso y solo lo podrá hacer Tom una vez descubra que por la otra parte también tiene su trío, que completa el tal Julen. No quisiera faltar si digo que entre los dos terceros (Sandra y Julen) no estoy seguro de que hagan un cerebro completo.

Esa especie de entente cordiale entre Tom y Melyssa no evitó que esta le nominase una semana más. A Dios rogando y con el mazo dando, debió pensar. El concurso de Melyssa se tambalea por culpa de su amistad con Olga, vista con no muy buenos ojos por parte de la audiencia. Pero logra mantenerse en pie gracias a no dejarse manipular por su expareja. Eso sí, le beneficia más bien poco montar numeritos como en de anoche al perder en el juego de recompensa, con lo cual parece confirmar lo que se dice sobre el alto concepto que tiene de sí misma. Por otra parte, es contradictorio el disgusto por no poder catar las brochetas y que luego diga en palapa que le da “vergüenza discutir por comida”. Al menos Melyssa ha conseguido pescar por fin y en pocos días superó a Sylvia en número de capturas. De otra forma no se justifica tanta presunción.

La gran noche de Lara se completó con unas imágenes de la visita de su hermano donde cuenta algún retazo de su dura infancia. Su familia vivía en una casa donde había solo una habitación techada en la que dormían al menos cinco personas. “Cuando llovía corríamos el riesgo de quedar electrocutados porque los cables estaban por ahí”, llegó a afirmar. Y continuaba contando: “Como nosotros venimos de una situación muy precaria donde no teníamos electricidad ni baño, para mí esto quizás sea un poco recordar lo que he vivido de pequeña, pero a la vez es darme cuenta de lo privilegiada que soy ahora”. Detalles de una vida que pueden ayudar a entender a esta concursante, gran protagonista de la gala de anoche.

No hay nada como repartir unos cuantos chuletones para que las buenas intenciones del grupo se olviden por completo. Tampoco entiendo tanto celo repartiendo la pasta y tan poco con la carne. Hasta tal punto llega el nivel de aparente cuidado en el reparto que la pasta va contada por piezas. “Pongo 33 para cada uno”, decía Carlos. En todo caso, crece la sospecha de que tanto celo en la repartición es pura apariencia. Alejandro confirma mis sospechas sobre que algunos comen más que el resto y dice nombres. Según este concursante “Carlos y Gianmarco son los que más comen con diferencia”.

Sylvia fue desterrada anoche y puede convertirse en la sexta expulsada de esta edición. Como pasó con los dos último expulsados, vivirá con Lola y Palito en playa Destierro (su nueva ubicación, que es la misma del principio) hasta el próximo lunes. Peor que Valeria no va a ser, lo cual seguro que tranquiliza a las dueñas de ese cortijo. Además, ahora están claras las reglas a cumplir, que son poco menos que manu militari. Han resultado infructuosos los intentos de Sylvia por explotar un supuesto aislamiento del grupo, algo en lo que nunca reconoció tener parte de culpa. Si algo tuvo de acertado este planteamiento de Sylvia fue que gracias a ello supimos que seguía en la playa. Tal vez haya sido la concursante menos completa de todos. Negada para las pruebas, se escaqueó continuamente de las tareas más duras y con pescar una vez ya debió considerar que valía. Al lado de Lola y Palito no tiene opción alguna.

Vuelve a mula al trigo. Dicen algunos amables lectores que Lola y Palito no están adelgazando. Solo hace falta ver la evolución de Palito para darse cuenta de que no es cierto. Sucede que siendo tan delgada hay mucho menos que perder. Y de Lola despista alguna parte de su cuerpo que no adelgazará nunca por razones evidentes cuya explicación omitiré. Pero si así fuera, tampoco es tan sorprendente. Con nueve personas en el grupo principal capturan cinco peces. Siendo dos las desterradas tienen muchos días siete u ocho. Son las ‘Lola rules’. Es lo que hay.

Observatorio de nominaciones

Así trascurrieron las nominaciones anoche:

Omar > Gianmarco

Tom > Omar

Melyssa > Tom

Carlos > Omar

Alejandro > Gianmarco

Olga > Tom

Gianmarco > Omar

Omar (con tres votos) era uno de los nominados del grupo, habiendo un empate entre Gianmarco y Tom (ambos con dos votos). Lara, como líder de esta semana, deshizo el empate salvando a Gianmarco y su nominación directa fue para Carlos. Nominados, por tanto: Omar, Tom, Carlos y Melyssa (por la dinámica del pasado lunes).

Como ya destaqué anteriormente, Carlos sale a la palestra por primera vez. Es más, esta es la segunda ocasión en que se dice su nombre nominando y las dos veces lo hizo Lara. Según contó Omar, Tom cambió su nominación respecto a lo que había dicho que haría un rato antes. Al propio Omar le dijo que nominaría a Gianmarco, pero finalmente escribió el nombre de quien estando nominando a su lado. De los ocho concursantes en juego no eran nominables ni Lara (por ser líder y, por tanto, inmune), ni Melyssa (que ya estaba nominada). Pues bien, de los seis nominables anoche solo tres (Omar, Gianmarco y Tom) recibieron algún punto del grupo.

A pesar de los tres votos para Omar no creo que respondan a la petición hecha por este concursante de ser nominado y expulsado esta semana. La herida de la picadura de araña que comparten Omar y Gianmarco parece que mejora y ojalá el estado de ánimo mejore en ambos casos lo suficiente para que no vuelva a querer marcharse nadie más.

Si Tom no fue desterrado ayer, teniendo bastantes papeletas para ello, creo que menos lo será el jueves próximo. Por tanto, creo que el menos votado por la audiencia votante puede ser Carlos, que anoche fue apartado temporalmente del grupo para pasar las revisiones médicas que precise la lesión de su mano izquierda.

Moleskine del gato

Sylvia confirmó anoche que en el grupo se comentaba la existencia de un “palafito” con Lola y Palito. Ella no se lo escuchó contar a Sandra, pero “lo tuvo que soltar un pajarito”, decía anoche. Pasemos a esta historia el test de Pato. Si parece un pato, nada como un pato, anda como un pato y grazna como un pato, entonces es que un pato. ¡Cuac!

En la prueba de recompensa hubo una cosa precedible y otra totalmente insólita. Lo predecible que Sylvia fuera eliminada a las primeras de cambio (20 segundos aguantó). Lo insólito que Olga fuera eliminada por hacer trampa.

Las frases de Lara dan para empezar toda una recopilación. Aporto esta de anoche: “A veces uno se queja y le cae toda la mandarina”. Me encanta.

Alejandro recibió la llamada de su madre que ganó en la dinámica del lunes. En un arranque de exageración extrema decía esto Paz Guerra a su hijo: “Toda España te aclama”. Con un par.

Encuesta









El Gato Encerrado