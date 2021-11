Sandra se dispara al pie en la sala de la verdad tras la madrugada más convulsa









Sandra estrenó la sala de la verdad, a la que acudía después de haber pedido un cara a cara con Cristina. Dudo de que fuera una buena idea porque no parecía especialmente preparada para el momento, naufragando entre vaguedades y sin llegar a concretar muy bien su queja. Cristina le dio un buen revolcón, no dejando que disfrutara del todo el momento. Sandra llegó a negar que lleve meses dedicándose a vender su vida en los medios, lo cual es fácilmente comprobable. Faltó aclarar que lo malo no es cuando esta concursante ha contado su vida de verdad, sino cuando se lo ha inventado.

Un mal invento fue cuando proponía a Tom Brusse dejarse fotografiar en una “tienda de bebés” para hacer ver un posible estado de buena esperanza, algo por lo que podrían sacar un buen dinero vendiendo la exclusiva. Mucho mejor vender la vida propia que estafar vendiendo una vida de mentira. Sandra volvió a la casa preguntando a los Gemeliers si alguna vez les había presionado para que se posicionaran. Jesús negaba que la palabra “posicionarse” saliera de su boca, pero de alguna manera si les había sugerido que debían cambiar y dejar de ser tan inocentes. Sandra se disparaba al pie doblemente, primero en la sala de la verdad y luego nada más reencontrarse con el resto de sus compañeros.

Esto pasaba después de la convulsa madrugada anterior, en la que parecían embriagados por la necesidad de enfrentarse a alguien. El virus de la confrontación afectó a casi todos en la casa de los secretos, aunque cierto protagonismo lo tomaban Julen y Sandra. Ambos se burlaban imitando a otros compañeros, y de algunos hacían un análisis crítico que venían evitando desde hacía bastante tiempo. El tono de la noche empezó pronto a ser molesto y, poco a poco, fue poniéndose cada vez más feo. Cynthia fue una de las víctimas de la burla ofensiva por parte de la parejita, tal vez con quien más se cebaron. Lo gracioso es que la noche había comenzado para ellos con una hora sin cámaras, pero no parecía que hubieran calmado sus ímpetus sino todo lo contrario.

Sandra, haciendo el titánico esfuerzo de salir de la cama, tuvo el cara a cara con Cristina que ella misma había pedido y tras dispararse de nuevo al pie algunos teníamos más claro que ha sido la tapada de este reality. Digo tapada porque su mala intención apenas se notó durante mucho tiempo a causa de su desidia. Nerviosos al ver que igual se habían equivocado aliándose con Adara, Sandra y Julen tomaron la calle de en medio y quisieron demostrar que podían dejar de ser el cero a la izquierda que estaban resultando como concursantes. Y, visto lo visto, la conclusión es que mejor hubiera hecho permaneciendo en ese segundo plano que salir de ahí para quedar aún peor.

La defensa de Adara ha utilizado métodos cuestionables dentro y fuera de la casa. Al posicionarse Luca en su contra se convirtió en uno de sus principales enemigos a sus ojos. Que Luca iba a resultar más convincente que Adara en el cara a cara que mantuvieron ambos es algo que parecía bastante estar bastante claro. El italiano tiene el don de la palabra que se le ha negado a la de Alcobendas. Para compensar esto tenía que circular ayer un vídeo en el que Luca afirmaba que Miguel Frigenti le había confesado que a veces ha tenido que decir en televisión cosas con las que no estaba de acuerdo. En seguida se forzó a Frigenti a opinar sobre el tema y este negó categóricamente haber dicho tal cosa.

Creo que la confusión viene de que Luca se refería a algo que escuché decir a Frigenti hablando del hermano de aquel. En tono de broma, Luca reprochaba a Miguel haber sido crítico con Gianmarco. El colaborador respondía que en un principio había tratado bien al hermano de Luca en su participación en GH VIP 7, pero luego se produjo su ruptura con Adara y él se puso del lado de esta. Entonces Frigenti aclaraba que, además, coincidía con que eran sus comienzos como colaborador y tal vez por eso exageró su crítica a Gianmarco, ya que necesitaba ser polémico para lograr que le siguieran llamando.

Esto que cuento lo he visto y escuchado yo, por lo cual no me queda ni un ápice de duda sobre que ha sucedido. No es que Frigenti dijese que en ningún programa le habían obligado a defender a un concursante en contra de su voluntad, por ejemplo. Más bien contaba que exageró la crítica a algunos personajes para resultar convincente y ser tomado en consideración como colaborador. Con todo, no sería la primera vez que alguien revela algo como lo que se interpretó de las palabras de Luca. Es sabido que en ‘Crónicas marcianas’ se rifaban quién debía defender una postura cuando nadie quería hacerlo de natural. Aunque esto no quiere decir que se haga siempre ni en todos los programas. Creo que Luca no miente, sino que ha sido todo producto de una confusión. Y me llama la atención que Frigenti no haya contemplado esta posibilidad, esperando a poder hablarlo para aclarar el asunto antes de responder de manera tan categórica acusándolo de estar mintiendo.

Por otra parte, cuando Jorge Javier pregunta a Frigenti sobre la posibilidad de ser repescado y si se va a decantar por estar del lado de Adara o de Cristina, la respuesta es la siguiente: “Adara es de mis intocables y yo no me he movido de sitio. También estoy con Cristina y con Luca, con quien no estoy es con Cynthia y con Isabel. Yo sigo en mi sitio, los que se han movido son ellos. Adara está nominada. Luca y Cristina no están nominados. Y lo que tampoco se puede pretender es que yo no apoye a Adara porque se lleven mal con ella. Soy amigo, no soy títere de nadie". Hasta aquí nada que objetar, pero justo después remataba con una frase que se me antoja clave. Decía así: “Es la guerra de Cristina y de Luca con Adara, no es mi guerra”.

No me gusta el Frigenti que considera algo ajeno a él la guerra de sus amigos. Podría haber dicho que Cristina y Luca no lo son en realidad, como ya dijera de la propia Adara. Pero si se define como amigo, lo que afirma después me parece contradictorio a algo que le he visto defender en otras ocasiones. Sin ir más lejos, cuando a Dani se preocupó de que Jesús estuviese hablando con él y le llamaba repetidamente desde la cocina para evitar que metiera la pata. Esto fue interpretado por Frigenti como una traición y fue su primer y principal encontronazo con los gemelos. Ante dicha situación afirmaba lo siguiente: “Entiendo la amistad de otra manera y yo en la vida no huyo de los problemas de mis amigos. Me pongo a su lado y les doy la mano”.

Soy más del Miguel Frigenti que no huye de los problemas de sus amigos que de ese otro que se desmarca de los mismos considerando sus guerras ajenas a él mismo. Por todo esto me da miedo la repesca. Veo a Miguel como uno de los más claros repescados y su poca predisposición a entenderse con quienes eran sus amigos en la casa y hacerse solidario de sus problemas seguro que les hará sufrir. Luca le fue siempre leal y todavía más una Cristina con quien estuvo pegado desde la misma noche que se estrenó el programa. O mucho cambian las cosas, o preveo lo van a pasar mal los dos. Esta repesca va a ser una cruz para la mayor parte de concursantes, aunque es sabido que lo que sucede conviene. Y si a alguien puede beneficiar el sufrimiento es a quienes lo experimentan. No hay nada más efectivo para simpatizar con un concursante.

La expulsión de Adara no deja de suponer la baja de una gran concursante cuya principal virtud es su inconsistencia. Ella es imprevisible y aunque tiene muy bien aprendida la lección, conociendo perfectamente los resortes de un reality, la verdad es que se maneja con torpeza y dudoso control. Habría sido más inteligente por su parte no querer repetir esquemas anteriores y olvidarse por esta vez de lo aprendido. Ella sabe que triunfan los grupos minoritarios y tener a toda la casa en contra es casi una garantía para ganar este concurso. Sobre estos acertados clichés ha edificado su concurso, lo cual le ha valido la expulsión ante unos Gemeliers que todo el mundo daba por expulsados.

Adara se crece en el conflicto, pero lo pierde todo en el cuerpo a cuerpo. Suple su incapacidad dialéctica con unos recursos aprendidos que funcionan la primera vez y cansan cuando se han visto en repetidas ocasiones. Grita para obligar al contrario a levantar la voz y entonces acusar de que está gritando. Si es un hombre imita la voz grave. Se burla de la capacidad de palabra que ella no tiene dando por supuesto que sus oponentes han dado clases para aprender a hablar en público. Su catálogo de recursos para obstaculizar la conversación es amplio. Pero insisto en que demasiado conocido a estas alturas.

También es candidata a la repesca la expulsada anoche, supongo que para satisfacción de quienes se gastaron un dinerito en verla fuera de la casa. Ya sé que eso pasa siempre con la repesca, pero parece más lacerante cuando se trata de un concursante que acaba de salir de la casa. No se explicó porque no son candidatos a la repesca Chimo, Bigote y Canales. Sofía estaba claro que no podía serlo bajo ningún concepto. El domingo entraran en la casa de los secretos Emmy, Fiama, Lucía, Miguel y Adara. Tres de ellos se quedarán, imagino que para vivir la fase final del proceso de repesca. Más de un concursante va a poner el grito en el cielo dentro de un par de días.

Observatorio de nominaciones

Luca ganó el juego de la inmunidad cazando pelotas de tenis con cazamariposas. Así las cosas, las nominaciones fueron como sigue:

Luca > Cynthia (1), Julen (2) y Sandra (3)

Julen > Isabel (1), Cristina (2) y Cynthia (3)

Isabel > Luis (1), Sandra (2) y Julen (3)

Sandra > Gemeliers (1), Cristina (2) y Cynthia (3)

Cynthia > Luis (1), Julen (2) y Sandra (3)

Cristina > Gemeliers (1), Julen (2) y Sandra (3)

Gemeliers > Cristina (1), Julen (2) y Sandra (3)

Luis > Isabel (1), Gemeliers (2) y Cynthia (3)

Sandra, Julen y Cynthia nominados definitivos. Los votos para Luis e Isabel evitaban poner en peligro a nadie dando por supuesto que no saldrían a la palestra. Esto fue especialmente fácil de comprobar anoche porque, en contra de lo previsto, nominaron todos a la cara en el salón. También fue un voto convenido el mutuo de Gemeliers y Cristina, pero no el punto que le dio Sandra a los hermanos. Esta concursante se hacía la enteradilla previendo que los nominados serían quienes finalmente fueron. No era difícil de adivinar teniendo en cuenta su comportamiento y el de Julen la madrugada anterior, bordeando todos los límites de lo admisible.

La terna de nominados hace prever un duelo en la cumbre entre dos concursantes que durante buena parte del concurso han tenido un papel meramente anecdótico: Cynthia y Sandra. Cynthia tuvo anoche otro alegrón al ser expulsada Adara. Una razón más para que esté convencida de que puede ganar este programa. Creyendo todos que Adara era la gran favorita, Cynthia se ha salvado dos veces por delante de ella. Sospecho que Cynthia esta ahora en peligro, aunque resulta muy complicado votar en su contra por la ternura que provoca su vana ilusión.

Moleskine del gato

La despedida de Adara no fue desde plató ya que no salió de la casa y directamente va a pasar cuarentena antes de regresar, lo cual notó Isabel Rábago. Una despedida fría, en la que solo quiso mencionar a Julen y Sandra. Imagino que Luis Rollán estará muy contento de que no despidiera de él.

Luis contaba esta madrugada que Rodri (novio o exnovio de Adara) no había querido saber nada de la televisión desde que salió de su reality. Creo que se ha perdido varios episodios en esta historia porque yo le he visto hacer incluso programas encerrado 24 horas en mtmad, la plataforma de creadores de contenido en vídeo de Mediaset. Además de una especie de diario con Bea ‘naranjita’, entre otras cosas.

Dani Gemelier tiene toda la razón cuando argumenta que no tiene por qué posicionarse. Otra cosa es que quiera hacerlo cuando le dé la real gana, pero no ha de hacerlo porque nadie se lo vaya a exigir. Lo de posicionarse es claramente de libre elección.

