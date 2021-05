A Tom le sale el tiro por la culata en el drama con su novia









No sé si la novia de Tom valoró que el bombazo de viajar hasta Honduras para escenificar la ruptura con su pareja podía beneficiar mucho a este concursante. La audiencia es piadosa y, en ocasiones, también cruel. Pero cuando es evidente el sufrimiento de un concursante la reacción suele ser mayoritariamente de apoyo. ¿Podía hacer ganador a Tom la ruptura provocada por Sandra? Igual tanto no, pero habría podido ser un balón de oxígeno importante para durar en el concurso. Salvo si cometían algunos errores importantes, como parece que ha sucedido. Al final, este culebrón no parece haber ayudado a Tom. Parece que más bien todo lo contrario: les ha salido el tiro por la culata.

Tom se dispara al pie cuando delante de sus contrincantes en el concurso tiene una actitud con Sandra que no es propia de unos exnovios. Las caricias sobraban, los planes de futuro también. Eso por no hablar de otros planes más inmediatos, como el revelado anoche por Gianmarco. Según este concursante, Tom y Sandra pretendían adentrarse en el bosque para poder “intimar” (dicho con otras palabras). Todavía esto podría considerarse como un último servicio a la causa, la despedida que merece toda pareja que se ha amado. Lo que no cuela es hacer planes sobre un negocio que quieren montar cuando acabe el concurso, o que Sandra ponga a Tom la miel en los labios contándole las comidas que le hará a su vuelta (de gastronomía estamos hablando).

“He tenido que aconsejar y llevarme bien con dos personas porque estaban rompiendo cuando al final no es tanto así”, le decía Melyssa a Gianmarco. “En absoluto, no es nada así”, afirmaba más categórico el italiano. No solo se ha roto el buen rollo entre la expareja Melyssa y Tom, también anda Gianmarco en retirada definitiva. Los dos están convencidos de que la ruptura es un montaje, y en eso coincido con ellos. Ya dije el lunes que no me creo en absoluto a Sandra. Sin embargo, después de su encuentro con Tom mi detector de mentiras particular dictaminó que él había sido sincero. Creo que Tom no pactó con Sandra este teatrillo, pero tras conocer las verdaderas intenciones de su novia ha decidido seguirle el juego.

Es sabido que las cámaras no están siempre con todos los concursantes y la pareja habrá tenido infinidad de ocasiones para hablar evitando su presencia. Ahí Sandra ha podido perfectamente poner en conocimiento de Tom su cutre montaje y, a partir de ese momento, no han tenido la discreción suficiente para evitar levantar importantes suspicacias entre la mayoría de sus compañeros. Porque a Melyssa pueden acusarla de que habla desde el rencor por lo sucedido en pasado, pero ese argumento utilizado por Sandra y Tom no es válido para Gianmarco. Tampoco para Alejandro, que comparte las dudas de aquellos.

“El día que pasó me lo creí. Después, dados los acontecimientos, he cambiado de opinión, pienso que no es una ruptura verdadera”, dijo Melyssa anoche en la palapa. También en esto coincido con ella, aunque creo que entre el martes y ayer jueves Tom ha cambiado su rol en esta historia. Ese cambio ha consistido en pasar de ser víctima de la ruptura que le planteaba su novia por sorpresa a cómplice de su montaje. Son innumerables las evidencias de que se trata de un montaje. Contaba Alejandro que discutiendo con la pareja le había dicho Tom: “Pasa de mi novia, que somos muy felices”. No hay más preguntas, señoría.

El principal cabo suelto de esta historia es cuando Sandra afirma que deseaba apartarse de la televisión y la ruptura con Tom le facilitaría cumplir ese deseo. Si era eso lo que quería no habría sido difícil renunciar a defender a su novio en plató. Y, por supuesto, en lugar de haber montado este paripé en directo se habría esperado a que Tom volviera para romper con él en la más absoluta intimidad, apartada realmente del foco mediático. Su trayectoria hace complicadísimo creer que no quiere estar bajo ese foco. No parece que se corresponda con alguien que participa en La isla de las tentaciones, en La caja fuerte y ahora en esto que comentamos. Además, se dice que pactaron unas fotos en la puerta de una tienda de artículos para bebés para dar a entender que Sandra estaba embarazada. Si esto fuera cierto no estaríamos ante el primer montaje de la pareja.

Se jugaban un tiramisú en la prueba de recompensa. Una prueba que combinaba ejercicio de equilibrio con apnea. Después de hacer los supervivientes dos grupos les dieron medio minuto para elegir quién se enfrentaba a la apnea, sin duda la parte más complicada de la prueba. El grupo formado por Lara, Alexia, Olga, Melyssa y Omar eligieron a este último, mientras que en el que estaban Tom, Gianmarco, Carlos, Agustín, Sylvia y Valeria fue elegida la italiana. Al parecer, Valeria les dijo que tenía el récord en la edición italiana del concurso y era capaz de aguantar tres minutos. Pobre récord que en España han pulverizado concursantes como Carla Barber u otros. Me parece llamativo que en un grupo fueran todo chicas, menos Omar; y en el otro, justo al contrario, todo chicos, excepto Sylvia y Valeria. Curiosamente, la persona sobre la que recaía toda la responsabilidad en la prueba era el único chico de un grupo y una de dos chicas del otro.

Omar se sumergió completamente, comenzando la apnea un minuto y medio antes que Valeria. Aun así, aguantó unos cuatro minutos, mientras que Valeria se rendía a los dos minutos y medio. Tampoco hizo una mala marca, apenas medio minuto menos de su supuesto récord. En esto, como en cualquier cosa, no siempre se obtiene la mejor marca. Pero el resto del equipo demostró que son pésimos compañeros y tampoco se esfuerzan en evitar que se note. Todos reprocharon a Valeria que les hiciese perder la prueba. Carlos y Tom fueron los más enérgicos en la protesta, aunque incluso Gianmarco (compatriota y uno de los pocos aliados de Valeria) parecía indignado. Ojalá no me tenga que cruzar en mi vida con nadie que demuestre tener tan poco compañerismo.

La otra prueba de la noche sabíamos que sería La noria infernal y conocíamos los dos finalistas que se habrían de jugar el collar de líder. ¡No pudo ser! Tras el controvertido juego de la semana anterior, Melyssa merecía ganar esta vez por justicia poética. Pero no se lo puso nada fácil un Gianmarco que se abrazó al palo superior y, sin perder la sonrisa, apenas se movió. Ganó en buena ley y respetando todas las normas de la prueba, en este caso. Melyssa estaba decepcionada no tanto por el collar de líder como por haber podido decepcionar las expectativas del programa. No me canso de decir que es la concursante perfecta.

Observatorio de nominaciones

Anoche nominaron los supervivientes y dos de los tres lacayos. Estos mantienen su estatus aunque Agustín se ocupará esta semana de la pesca y Lara concentra las tareas del fuego y la leña. Sylvia, por su parte, no cambia de labor y seguirá con la comida gracias a explotar su falta de fuerza para cortar los troncos. Nominaron Sylvia y Valeria por lo que les decían sus pergaminos en el juego de la piñata del martes. De todas formas, sus votos no influyeron en nada. Así fueron las nominaciones:

Melyssa > Tom

Olga > Valeria

Tom > Olga

Omar > Valeria

Valeria > Olga

Carlos > Alejandro

Alejandro > Valeria

Valeria > Carlos

Sylvia > Alejandro

La nominada del grupo fue Valeria. Y Gianmarco, como nuevo líder, nominó a Tom. Junto a estos dos supervivientes vuelven a estar nominados los lacayos. Por tanto, nominados: Agustín, Lara, Sylvia, Tom y Valeria.

¡Estaba cantado! Más pronto que tarde caería nominada Valeria. Pues bien, fue anoche mismo. ¿Novedades? Que Melyssa nominase a Tom, de lo cual había avisado previamente. Tampoco era previsible que Tom nominase a Olga, lo cual se interpreta en redes sociales como posible consecuencia directa de una fuga de información por parte de su novia Sandra, conocedora de lo que está pasando mientras nuestros concursantes solo piensan en comer. Aunque Gianmarco ya dio un voto a Tom en las segundas nominaciones, no me esperaba su nominación como líder. Creo que el culebrón de la ruptura con su novia y las dudas sobre la veracidad de la historia le han costado a Tom esta nominación directa. Por último, aunque sea puramente testimonial y voto de un lacayo, Carlos recibió anoche su primera mención en una nominación.

El panorama es nuevamente de múltiple nominación. Mejor no deseo que salga Tom porque anoche salió todo al revés. Alexia fue desterrada y posteriormente expulsada. Imagino que al salir la semana pasada Marta el interés que despertaba el enfrentamiento entre ambas se esfumó y eso ha podido influir en la expulsión de Alexia. Aunque a mí me sobraba más un concursante anodino como Agustín. Lola y Palito han podido hasta el momento con todos. Antonio, Marta y Alexia son sus primeras víctimas. Falta saber cuántas más vendrán después.

Moleskine del gato

No sé cómo lo hace, pero Olga siempre logra burlar la autoridad. Anoche Lara pedía a Alexia que soltase el tiramisú guardado en sus puños y a Sylvia que lo sacase de su pechera. Pero Olga se fue con las manos llenas sin que nadie se enterase.

No le resto méritos a Gianmarco en la prueba de la noria, pero que justifique su sonrisa de sobrado diciendo que estaba pensando en el tiramisú le hace más odioso todavía.

No sé si es peor que Alejandro se hiciese (otra vez) el gracioso anoche o que nominando a Valeria rompiese el empate entre esta y Olga. Así, una vez más Olga se salva de salir a la palestra. Me pregunto si el día que salga van a terminar chamuscadas las centralitas de teléfonos.

