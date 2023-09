Jorge Javier cuenta el motivo por el que quiere acompañar a Isa Pantoja al altar: "Le dije que sí porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido en su vida"

Isa Pantoja ha afirmado que, por el momento, tiene unos 150 invitados en el enlace: "Voy a estar con Asraf, con personas que también me quieren, con mis amigos. Estoy contenta con las personas que vienen, solamente me gustaría que viniese una persona más o dos" . Una de estas dos personas a las que se refiere ha confirmado que "es su madre".

Además, ha hablado del diseñador con el que ha contado para el traje de su boda, Hannibal Laguna: "Es un diseñador que me encanta desde hace mucho tiempo y he contado con él".

La hija de Isabel Pantoja se ha explicado sobre que Jorge Javier sea la persona que le va a acompañar al altar: "Está nervioso. Es verdad que no es nadie de familia o de mis amigos cercanos, pero es una persona que en la tele a mí me ha apoyado un montón y que ha confiado en mí desde un primer momento".

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre esto y ha confesado en 'Cuentos Chinos' el motivo por el que le dijo que sí a ser la persona que le va a acompañar al altar: "A mí no me gustan las bodas, pero le dije que sí porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido a lo largo de su vida. He dicho: 'conmigo no va a sufrir ningún rechazo, haz conmigo lo que quieras".