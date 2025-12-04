El detenido tras la muerte del niño de 4 años de Garrucha, Almería, tenía una orden de alejamiento de la madre

'Vamos a ver' ha hablado con el padre de la mujer detenida por el presunto asesinato de su hijo de 4 años en Almería

Compartir







Conmoción ante un trágico suceso en Almería. Una mujer y su actual pareja han sido detenidos por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta este municipio, donde el reportero Paco Ballesta nos ha dado más información sobre lo sucedido: "La tía del niño podría haber recibido un mensaje muy preocupante de la madre que habría activando la búsqueda. Ahora, me acaban de decir que el padre biológico también habría estado recibiendo mensajes muy preocupantes de parte de la madre", nos ha contado nuestro reportero.

Padre de la mujer detenida por el presunto asesinato de su hijo: "Seguro que ella es inocente"

Además, este programa ha hablado con el abuelo de pequeño, que roto de dolor ha defendido a su hija, que está embarazada de su actualmente.

"Seguro que ella es inocente. Ese hombre con el que vivía es el que la llevó a hacer algo tan horrible. Ella quería mucho a su hija", ha dicho entre lágrimas.