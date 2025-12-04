Alejandra Rubio, tras el enfado de su tía Carmen Borrego: "No he invitado ni a mi hermano al cumpleaños"

Carmen Borrego se mostró molesta con su sobrina Alejandra Rubio ha no haberla invitado al primer cumpleaños de su hijo

Alejandra Rubio, del encuentro de Mar Flores y Terelu: "Mi madre trabaja el día del cumpleaños de mi hijo"

El primer cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está dando muchos quebraderos de cabeza a la familia Campos.

La ausencia de Terelu Campos y Mar Flores, abuelas del pequeño, a la pequeña celebración que Carlo y la colaboradora de 'Vamos a ver' se convertía en la primera polémica al respecto.

Ahora, la lista de invitados a este cumpleaños ha vuelto a convertirse en un problema para Alejandra Rubio. Después de que Carmen Borrego confesase en nuestro programa que se sentía molesta con su sobrina por no haberla invitado, Alejandra ha querido dejar claro en nuestro plató que el único motivo para no haberlo hecho es que no va a hacer una gran celebración.

Alejandra Rubio: "No me gustan las celebraciones grandes y esto no significa que esté excluyendo a gente porque no viene nadie"

"No sé si me explico fatal o se ha malinterpretado lo que quiero decir. Yo no tengo ningún problema con nadie y mi casa no da para más porque es una casa muy pequeña", ha comenzado explicando.

Alejandra Rubio ha continuado matizando sus palabras: "El núcleo duro no es una expresión que use y no lo dije. Para mí ella también es el núcleo duro, mi familia más cercana... Pero no voy a hacer una celebración grande porque no lo hago ni en mi cumpleaños".

"No viene ni mi hermano porque no le he invitado. No estoy intentando poner excusas y no entiendo por qué de todo se tiene que sacar un problema. A mí no me gustan las celebraciones grandes y esto no significa que esté excluyendo a gente porque no viene nadie. No era mi intención hacer que nadie se sintiese mal, haré una fiesta grande la próxima vez si es lo que hay que hacer", ha sentenciado.