“Me gustaría pensar que sale un Antonio nuevo, pero… otra parte de mí, cree que no, que va a volver a lo mismo”, confiesa. Cuenta que nadie le avisó de su puesta en libertad ni invitó a la hija que tienen en común a la celebración familiar que se produjo tras su salida. “No sé si sale con sed de venganza o sale tranquilo”, añade.

Alba confiesa que Antonio llamó a su hija y que la conversación duró apenas once minutos: “Él no le explicó nada. Se basó en decirle lo que él estaba haciendo en ese momento y preguntarle por cosas de su cole en estos tres meses y sí fue ella quien le preguntó, en tono jocoso, si se había echado amigos allí porque ella sí sabía dónde había estado”.

“Fue parte de la inocencia de una niña. Él no le dio ningún tipo de explicación ni yo quería que se la diese porque la niña no la estaba buscando”, añade. Durante su estancia en la cárcel , los familiares se han preocupado poco por la niña, según la invitada: “Hemos recibido tres llamadas o cuatro, por parte de la abuela .

“Las demás llamadas han sido todas de la menor hacia ella, algunas con respuesta y otras sin ella. No hemos recibido ninguna más, de ningún tío ni de nadie”, añade. Por otro lado, dice no tener miedo a reencontrarse con su ex, aunque le preocupa “el tono altivo” con el que ha salido de prisión.