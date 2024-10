Una madre y su hija se rompen en 'Demos: el gran sondeo' relatando cómo fueron víctimas de violencia de género

Ángeles y Rocío, madre e hija, fueron víctimas de violencia de género por parte de sus parejas

En 'Demos: el gran sondeo', la mayoría de votantes que han sufrido acoso o abuso sexual son mujeres

En 'Demos: el gran sondeo' se preguntaba a los asistentes quiénes habían sido víctimas de acoso o abuso sexual. Entre el porcentaje que respondió, la mayoría se trató de mujeres. Algunas de ellas verbalizaron su testimonio. Ángeles y Rocío, madre e hija, contaron cómo fueron víctimas de violencia de género.

Ángeles, de 56 años, tomaba la palabra en 'Demos: el gran sondeo' afirmando que había sido víctima de violencia de género a los 23 años. "Me pegaba, por lo que tengo los dientes de arriba postizos de un puñetazo. No denuncié pero corté la relación. No volvió a hacer nada, a mis hijas tampoco, gracias a Dios. No denuncié porque tenía miedo por mis hijas y el revuelo que se podía causar. Eran otros tiempos, los noventa", explicaba.

Ángeles contaba en ese momento que su hija pequeña, que en aquel momento tenía cinco meses, "no fue buscada pero llegó" y añadía: "Es muy duro decir esto porque está aquí pero en ese momento no la quise tener. Era muy complicado el aborto. Pero luego tiré para delante y gracias a Dios y nunca me he arrepentido", confesó. En la grada de los 30, Rocío, su hija, no podía contener las lágrimas al escuchar el relato de su madre.