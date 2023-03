Las consecuencias del anuncio de la falsa muerte de Berta: un suicidio y un ultimátum

La primera, el suicidio de la madre de la joven. “Acaban de llamar del psiquiátrico, la madre de Berta se ha suicidado”, así se lo ha anunciado Santiago Abad a sus compañeros. “Ha dejado una nota: para ella, sin su hija, la vida no tiene sentido”.

“ No entiendo cómo puedes seguir ahí sentado en vez de ir a casa de ese cabr**, ponerlo todo patas arriba y encontrar a mi hija”, le ha reprochado. El inspector le ha explicado la situación y le ha pedido una dosis de paciencia: “Tengo las manos atadas, te juro que estamos haciendo todo lo que podemos”.

Pero a Román nada le sirve. Abad le aconseja que tenga cuidado con Reyes, quien ya le ha interpuesto una denuncia tras hablar sobre él en los medios, pero todo le es indiferente: “Me la suda todo. Mi hija no va a ser un p*** daño colateral de su p*** operación. Mi hija importa. Si le pasa algo, yo no voy a desaparecer, antes de eso me llevo a alguien por delante”.