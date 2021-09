La carrera de Andrea está en la cuerda floja porque un antiguo residente al que despidió ha contado que el doctor falsificó algunos datos del estudio del Satonal , un fármaco experimental. Doc no se acuerda de nada y, aunque cree que es inocente, ha empezado a tener dudas sobre sí mismo y su ética profesional.

Quien parece tener las cosas claras es Lorenzo Lazzarini, que tiene pruebas de que Doc no manipuló los resultados. Acudió al despacho de Marco Sordoni ha revelarle lo que sabía para que Andrea no sufriese un castigo por algo de lo que era inocente. Pero cuál fue su sorpresa cuando descubrió que el jefe no tenía intención de salvar a Doc…