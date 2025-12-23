Lorena Romera 23 DIC 2025 - 11:48h.

La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' recibe duras críticas tras su celebración por ganar un quinto premio en el sorteo de Navidad

Noemí Salazar ha recibido durísimas críticas por el comentario que ha hecho tras descubrir que ha ganado un quinto premio en la Lotería de Navidad. La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings', y exconcursante de 'GH VIP', no ha podido evitar estallar de alegría cuando se ha enterado del dinero que su décimo ha resultado premiado en el sorteo.

Gritando de emoción, así ha compartido la noticia a través de su perfil de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de su inmensa alegría. Pero, como cabía esperar, no todos se han alegrado por su buena suerte. "Es la primera vez que me toca algo", ha celebrado la influencer con su más de un millón de followers.

Con una sonrisa de oreja a oreja y casi comiéndose la cámara de alegría, Noemí Salazar ha celebrado que su décimo ha resultado premiado con uno de los quintos premios del sorteo de la Navidad. La pareja de Antón, madre de Mimi y Antoñito, jugaba este número gracias a su prima, que ha sido la encargada de repartir la suerte para su familia. "Nos ha tocado a todas las Salazar", ha celebrado, todavía sin poder creérselo.

"Nos lo ha dado mi prima a todas las primas... Estamos muy emocionadas porque nos ha tocado a todas y cuando haces algo con buena sombra, con buena armonía, al final solo recibes lo que das. Y es que siempre ha habido muy buen rollo entre nosotras, pero este año ha sido muy especial porque han pasado cosillas que nos han tenido sensibles a todas, y esto ha sido una bendición... Así que estoy muy contenta", ha reflexionado la creadora de contenido.

Pero el comentario que ha generado la polémica en las redes sociales, por el que ha sido muy criticada, ha sido el que ha hecho referencia a la salud. "¡Por un año no me ha tocado salud!", ha comentado muy emocionada, en pleno éxtasis tras conocer la noticia. Unas palabras de las que ella misma ha sido consciente poco después, al ver el aluvión de comentarios negativos que ha recibido por este mensaje.

Tanto es así, que ha tenido que retractarse. "Está muy mal dicho... Ha sido la euforia, no he sabido expresarme bien. Me he oído a mí misma y he pensado: 'qué mal está dicho'. Lo que he querido decir es que como todos los años decimos 'por lo menos nos toca salud', es como un dicho, porque no nos toca nada, pero ante todo, siempre, la salud", ha señalado.

El dinero que ha ganado Noemí Salazar en la Lotería

Después, la que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH VIP' ha aclarado el dinero que le ha tocado al haber salido su décimo como uno de los premiados del sorteo: "La gente se piensa que he ganado un dineral. Me han tocado 6.000 euros nada más, pero nos ha hecho mucha ilusión porque nunca en la vida nos ha tocado nada".