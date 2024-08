Cristina, una madre con sordera que perdió su casa en un incendio: "Lo material lo reemplazas, las personas no"

Cristina también ha recordado que su hija tuvo que acudir a otro centro de enseñanza : "Ella tiene que ir a otro colegio fuera del pueblo y entonces estamos separadas también". Tras esto, le ha dicho al presentador que desde joven empezó a perder el oído: "Con 21 años me quedé sorda y cuando pasó lo del incendio me bloqueé y me quedé sorda".

Cristina le ha confesado a Jorge Javier que tras el incendio la sordera fue a peor y no escuchaba nada: "Me plantean los médicos hacerme un trasplante. Carla empieza a tener 14-15 años y se tiene que enfrentar a todo. Hay gente que no sabe hablarte y mover los labios para una persona sorda. Ella me traducía, pero también conllevaba muchas discusiones".