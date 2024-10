Isabel cree que la peluquera canina le ha cambiado a su perro: el tenso enfrentamiento en directo

Al descubrir que era Isabel, la peluquera canina se mostraba contundente: “No sé quién es esta señora, no la he visto en mi vida”. Poco después, admitía que había hablado con ella por teléfono, pero pensaba que era una broma .

“Quiero que me digas dónde está mi perro y qué has hecho con mi perro, porque el perro que tengo ahora mismo no es mi perro. Tú me has dado un perro que no es mi perro… y lo hizo a propósito. Te traigo aquí porque eres una sinvergüenza”, le decía Isabel mientras se enfrentaban en directo.