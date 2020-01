La nominación de Antonio David ha dejado fría a Estela. La modelo no se esperaba que le diese dos puntos por estrategia y ha terminado llorando: “¿Cómo me has podido hacer esto? ¡No me lo esperaba!”. Kiko, al ver a Estela llorar desconsolada, ha estallado y ha protagonizado con Antonio David un agrio enfrentamiento en el que han salido a relucir los problemas que Kiko tuvo con Rocío Flores en plató.