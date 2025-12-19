Rocío Gallardo se convierte en la ganadora de 'Gran Hermano 20'

Patricia Fernández 19 DIC 2025 - 02:08h.

Rocío recibe el maletín de la mano de Juan Quintana tras convertirse en la ganadora de esta edición

Primeras palabras de Rocío, ganadora de 'Gran Hermano 20', y lo que hará con el premio: "No sé cómo ha pasado"

Rocío o Cristian. Este era el duelo final para hacerse con el maletín de 'Gran Hermano 20' después de que Raúl se convirtiera en el cuarto clasificado y tercero fuera Aquilino, en una noche de emociones en la gran final que acababa con Jorge Javier Vázquez dando el nombre del ganador en el plató después de que vivieran una bonita despedida de la casa de Tres Cantos.

Con muchos nervios e incertidumbre, llegaban Cristian y Rocío al plató para conocer el nombre del que se iba a hacer con la victoria. Ambos recordaban todos los momentos que han vivido en estas semanas de convivencia y entonaban sus últimas palabras para convencer a la audiencia.

Muy emocionada, Rocío aseguraba que su paso por 'Gran Hermano' la ha cambiado mucho: "He aprendido a decir lo que siento, a no vivir la vida corriendo y dar cariño a la gente que quiero. Muchas veces no vemos las cosas especiales que tenemos, a lo mejor alguien que no te conoce ve cosas buenas en ti que tú no has visto. Te das cuenta que la vida es un minuto, que la tienes que disfrutar. Me he valorado siempre, pero había comportamientos como de poner a la gente antes que a mí y, a veces está bien, pero también tenemos que saber lo que valemos y querernos".

Cristian aseguraba que su camino en el programa le ha "ayudado a despejar su mente" porque entró en un momento complicado, necesitando sanar y esto le ha valido para darse cuenta que es lo que realmente quiere y tomar su camino: "Quiero lo mejor para mi y para mi hija, seguir hacia delante y luchar juntos. Ya lo que venga, para adelante".

Tras esto, llegaba el momento de que los compañeros con los que han vivido esta aventura se posicionaran. Con Cristian y Rocío en el medio del plató, uno a uno se iban poniendo detrás del que querían que ganase y les dedicaban unas bonitas palabras.

¡Y llegaba el momento de que Jorge Javier Vázquez comunicase la esperada noticia: "La audiencia ha decidido que debe ganar 'Gran Hermano 20'... Rocío Gallardo! Momento en el que ella estallaba de felicidad, era manteada en el plató y recibía el maletín de la mano de Juan Quintana, ganador de 'Gran Hermano 19', al que se abrazaba mientras entonaba un "papá, ¡que he ganado!"

Aquilino, tercer clasificado

Cuando ya solo quedaban tres, Aquilino era el que se quedaba a las puertas de vivir este duelo final para ganar, dedicando unas palabras a sus compañeros tras saber que era el tercer clasificado de 'Gran Hermano 20': "Estoy muy contento por vosotros. Cualquiera que gane me voy a alegrar muchísimo, disfrutadlo". "Eres muy grande, te quiero mucho", respondía Rocío y Cristian le pedía algo: "Sigue haciendo lo que haces porque es muy bonito". Protagonizando los tres un emotivo momento hasta que este cruzaba las puertas de la casa para volver a la realidad.

Ya en plató, protagonizaba un momentazo bailando en medio del plató, el que dejaba claro que "ha cumplido un sueño" que tenía desde los 12 años y compartía unas divertidas palabras con Jorge Javier Vázquez.

Raúl, cuarto claisificado

Con el primer sobre de la noche, Jorge Javier Vázquez comunicaba que el cuarto clasificado era Raúl, el que expresaba cómo se sentía en ese momento: "Estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, ya me siento ganador con haber entrado".

El que confesaba en su llegada a plató que cree que "no es el perfil para captar tanto apoyo como para ganar Gran Hermano", aunque se mostraba muy contento con haber podido vivir esta experiencia.

