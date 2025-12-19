Rocío o Cristian, los dos finalistas se han enfrentado a la votación final de la audiencia que, finalmente, ha decidido que sea la andaluza la dueña del maletín

Así ha sido la lacrimógena despedida de Rocío y Cristian y el apagado de la casa de 'Gran Hermano 20': "Me va el corazón muy rápido"

¡Rocío acaba de convertirse en la ganadora de 'Gran Hermano 20'! La audiencia ha decidido que sea la de Jerez de la Frontera la elegida para llevarse el maletín de los 300.000 euros que ha sido entregado - como manda la tradición - por Juan Quintana, el ganador de la pasada edición del reality que ha querido compartir cómo ha cambiado su vida un año después de alzarse con el premio.

Los exconcursantes de esta edición ha querido posicionarse y defender a su ganador entre los cuatro finalistas: Aquilino, Raúl, Rocío y Cristian. Sin embargo, la audiencia ha hablado y la clasificación ha quedado de la siguiente manera: Rocío en el primer puesto, Cristian en el segundo, medalla de bronce para Aquilino y Raúl a las puertas del pódium.

Primeras palabras de Rocío tras convertirse en ganadora

Rocío ha cumplido uno de sus sueños por partida doble. En la primera gala la vimos entrar emocionada a la nueva casa de 'Gran Hermano' que, por primera vez en su historia, cambiaba de ubicación y era totalmente renovada, y no lo hacía sola, sino que estaba acompañada de Desirée (quinta finalista). Sin embargo, Jorge Javier les hizo elegir y sólo una de ellas pudo quedarse como concursante. Pero la suerte ha remado a favor de la andaluza y ha hecho que en esta noche vea cumplido su sueño de haber participado con su amiga y haber ganado los 300.000 euros. Para Rocío pasar de vivir sola a convivir con 20 personas ha supuesto todo un reto.

Minutos después de proclamarse ganadora y en exclusiva para esta web Rocío confesaba que estaba "emocionadísima y en shock" porque "no se esperaba para nada" ser ella la ganadora de 'Gran Hermano 20'. La vencedora de esta edición tiene clarísimo que compartirá el premio con Desirée, su íntima amiga que "ha sufrido y llorado" la experiencia con ella, pero también quiere darse un capricho y cumplir uno de sus sueños, a la par que quiere hacerle un regalo de lo más especial a su familia.

La clasificación de los familiares antes de conocer el resultado

Los familiares de Rocío, Cristian, Aquilino y Raúl han estado en cada gala al pie del cañón defendiendo a sus familiares que han permanecido 42 días encerrados en la casa. En una entrevista antes de comenzar el programa les hemos preguntado por cuál era su porra de cara a la final y que nos diesen una clasificación. ¿Habrán acertado en sus predicciones?

