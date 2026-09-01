La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de un aumento de las temperaturas.

Protección Civil alerta de un episodio de temperaturas muy altas en el país y de una DANA en el suroeste a partir del miércoles

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Aquí en España, este verano 2026 ha superado todos los récords de calor. Han sido los meses de julio y agosto más calurosos desde que hay registros. Y el número de fallecimientos relacionados directa o indirectamente con las altas temperaturas de ha disparado hasta los 5.000. Y a partir de este miércoles nuevo episodio de mucho calor en este recien estrenado septiembre.

Esto no es propio del mes de septiembre. Las masas de aire cálida suele estar sobre África, pero ahora estará sobre la Península, algo que suele ocurrir en la canícula, entre el 15 de julio y 15 de agosto, pero no en septiembre. Hasta mediados de la semana que viene las temperaturas pueden subir cinco y once grados por encima de lo normal.

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Una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión se situará este martes a partir de mañana, dando lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores muy elevados para la época del año, según una nota informativa emitida este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este miércoles, se llegará incluso a superar los 42ºC en el Guadalquivir.

El organismo estatal avanza que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.). Además, se registrarán noches muy cálidas. El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas.

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"Aunque existe una alta incertidumbre en la intensidad, extensión y duración del fenómeno, debido sobre todo a la evolución de la dana a partir del viernes 4, este episodio muy probablemente no conformará un aviso especial de ola de calor", precisa AEMET.

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Por días, el organismo estatal señala que los ascensos térmicos serán este miércoles generalizados. De esta manera, se llegará a valores cercanos a los 36ºC en los valles de la mitad sur peninsular y se alcanzarán los 39ºC en el valle del Guadalquivir. Mientras tanto, rondarán los 35ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste peninsular e interior de Mallorca.

El jueves se intensificará el flujo cálido de componente sur, lo que provocará ascensos adicionales en toda la Penínsila. Estos se registrarán sobre todo en el oeste y el norte del territorio y podrán ser notables en la mitad norte de Galicia e interior del área Cantábrica. Para este día, el organismo estatal prevé 40ºC de máxima en los valles de la mitad sur e incluso los 42ºC en el Guadalquivir.

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En zonas bajas del nordeste peninsular y valle del Ebro se alcanzarán los 37ºC, mientras que en amplias zonas de la meseta norte superarán los 34ºC. Además, las mínimas también serán superiores a las normales y habrá noches tropicales en buena parte de la mitad sur peninsular y litoral mediterráneo.

A partir del viernes la evolución de la dana presenta una alta incertidumbre, según AEMET. Además, el organismo estatal indica que es probable que durante esta jornada aumente la nubosidad por el suroeste peninsular con un incremento progresivo de la inestabilidad, con la probable formación de tormentas y con polvo en suspensión. "Estos factores añaden más incertidumbre al comportamiento de las temperaturas", apunta.

Con la información actual, indica que es posible que los valores diurnos sigan subiendo en el área mediterránea y en la cantábrica, en cuya zohna oriental podrían superarse los 38ºC. Por el contrario, los termómetros empezarían a descender por el oeste peninsular debido a un flujo atlántico más fresco, junto con la presencia de nubosidad.

En este marco, se espera que los valores más altos se den en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde se podrían superar los 40ºC; así como en los valles de la mitad sur. En el otro extremo, las mínimas podrían rondar los 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 23ºC en el nordeste.

A partir del sábado, en un escenario de creciente incertidumbre, el organismo estatal avanza que es probable que las temperaturas desciendan. Lo harán de forma más marcada el sábado en el oeste peninsular y en zonas del cantábrico y nordeste el domingo. Durante los días siguientes podrían darse ligeros descensos, de forma que este episodio continuaría varios días más, aunque con unos valores más suaves.