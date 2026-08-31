Las 50 noches tropicales acumuladas en Hondarribia durante este verano equivalen a todas las registradas conjuntamente en los tres últimos veranos

Las 31 noches tropicales registradas en Igueldo durante 2026 igualan por sí solas todas las acumuladas durante los seis veranos anteriores

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GuipúzcoaEl verano de 2026 ha dejado en Euskadi un comportamiento excepcional de las temperaturas, especialmente durante las horas nocturnas. Los registros recopilados en distintos puntos de la comunidad muestran una sucesión de noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20 grados, muy por encima de los valores habituales de las series históricas.

Uno de los datos más llamativos se encuentra en el aeropuerto de Hondarribia, donde este verano se han contabilizado 50 noches tropicales. Se trata de una cifra inédita desde que comenzaron las mediciones en este punto en 1956 y que duplica el anterior máximo registrado, correspondiente a 2022, cuando se alcanzaron 25 noches de este tipo.

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La magnitud del dato se aprecia también al compararlo con temporadas anteriores. Las 50 noches tropicales acumuladas en Hondarribia durante este verano equivalen a todas las registradas conjuntamente en los tres últimos veranos. Además, para alcanzar una cantidad similar de madrugadas con mínimas iguales o superiores a los 20 grados en esta estación, habría sido necesario sumar los registros de 19 veranos completos.

El comportamiento de las temperaturas nocturnas resulta especialmente significativo porque las noches tropicales no solo reflejan el calor alcanzado durante el día, sino también la dificultad del ambiente para enfriarse después. Cuando las mínimas permanecen elevadas, el descenso térmico durante la noche es menor y el calor se prolonga durante más horas.

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Hondarribia concentra uno de los registros más extremos

La comarca del Bidasoa ha sido uno de los territorios donde esta situación se ha manifestado con mayor intensidad. En julio, aproximadamente dos de cada tres noches fueron tropicales en Hondarribia, manteniéndose el termómetro por encima de los 20 grados durante la madrugada.

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El registro de este verano supone, por tanto, un cambio notable respecto al máximo que hasta ahora presentaba la estación. Los 25 episodios de 2022 constituían el récord de la serie, pero en 2026 esa cifra se ha duplicado hasta alcanzar las 50 noches.

La situación no se limita, en cualquier caso, a Hondarribia. Otros observatorios de Euskadi también han acumulado durante este verano un número de noches con temperaturas mínimas elevadas que se sitúa muy por encima de lo registrado en temporadas precedentes.

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En Igueldo, por ejemplo, se han contabilizado 31 noches tropicales durante este verano. La cifra tiene una dimensión especial debido a la extensa serie histórica de este observatorio, que comenzó en 1928. Las 31 noches registradas en 2026 igualan por sí solas todas las acumuladas durante los seis veranos anteriores.

También en este caso julio fue el mes con mayor incidencia del calor nocturno. En Igueldo se registraron entonces 16 noches en las que la temperatura mínima superó los 20 grados.

Un junio excepcional en Loiu

En Vizcaya, otro de los datos destacados procede del aeropuerto de Loiu. Durante junio se contabilizaron siete noches tropicales, una cifra que por sí sola supera todo el registro acumulado hasta entonces en la serie histórica.

Las mediciones en Loiu comenzaron en 1947 y, hasta este año, se habían contabilizado únicamente seis noches en las que la temperatura no había bajado de los 20 grados. Esto significa que en un solo mes, junio de 2026, se superó el total de madrugadas tropicales registrado durante los 79 años anteriores.

El comportamiento también ha dejado huella en Álava. En la estación de Foronda-Txokiza se han registrado tres noches tropicales, aunque con una incidencia menor que en los puntos costeros y del área metropolitana de Vizcaya y Guipúzcoa.

Un verano muy por encima de la referencia climática

Los récords de temperaturas mínimas forman parte de un contexto general de temperaturas excepcionalmente elevadas. Según los datos recogidos por AEMET, la temperatura media del verano de 2026 se ha situado 3,1 grados por encima de la media climática correspondiente al periodo de referencia 1991-2020.

El dato sitúa a estos meses entre los más destacados de la serie climatológica vasca, pero el balance de 2026 va más allá del periodo estival. Los ocho primeros meses del año se han convertido ya en los más cálidos de toda la serie histórica de Euskadi.