Ana María Aldón saca las garras en la isla por Gloria Camila: “Estás hablándome de Gloria y me duele”

Todo esto la mujer de Ortega Cano ha querido hacérselo saber a sus compañeros: “Para mí lo más importante de este grupo es que Rocío esté en él. Me encanta que esté aquí a mi lado” . Ana María ha estado siempre ahí e incluso supo apaciguar a Rocío tras la discusión que tuvo la nieta de Rocío Jurado con Antonio Pavón.

Pero no ha sido a la única de la familia que Ana María Aldón ha defendido en estos días en la isla, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Gloria Camila: “Gloria quiere a su padre y a su hermano por encima de todas las cosas, a sus hermanos”. Cuando José Antonio Avilés quiere sacar más información de la cuenta sobre Gloria, Ana María saca sus garras: “Prefiero que cambies de tema porque no quiero que la gente de fuera se pueda sentir ofendida, estás hablándome de Gloria y me duele”.