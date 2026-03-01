Equipo Outdoor 01 MAR 2026 - 12:06h.

Miren Ibarguren anuncia, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de un ser muy querido para la familia

Miren Ibarguren anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero a sus 45 años

Miren Ibarguren se encuentra en plena gestación del que es su segundo hijo en común con Alberto Caballero, director y guionista de series tan míticas como 'La que se avecina'. Vimos recientemente a la actriz lucir un vestido de cola y guantes de cuero en la presentación de 'Aída y Vuelta', película dirigida por Paco León y que reúne al elenco de la serie 'Aída' más de diez años después de su final. Pero Miren ahora tiene que comunicar un triste noticia y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Miren Ibarguren comunica una dura pérdida para su familia

A través de un carrusel de tres fotografías y un breve texto, Miren Ibarguren ha dado a conocer el fallecimiento de Pony, la perra que la ha acompañado durante más de una década: "Catorce años que se me han pasado volando. Siempre te voy a querer y siempre te voy a extrañar. Eres la mejor. Maite zaitut maiti. Betirako gu (Te amo, mi amor. Por siempre nosotros)", han sido las palabras con la que ha querido despedir a la chihuahua.

En las tres fotografías que acompañan al texto en su perfil de Instagram, Miren Ibarguren aparece junto a su mascota Pony disfrutando de un día soleado. La publicación ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de algunas compañeras de profesión de la actriz, entre las que destacan Loles León ("Ay, mi Pony bonita"), Bibiana Fernández ("Mi vida, no sé qué decirte porque conozco ese dolor") o Marta Hazas ("Ains, lo siento mucho. Sé lo mal que se pasa").