Así mataron a Ali Jameneí: la información compartida por la CIA fue clave

"Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí", han explicado

Ataque de EEUU e Israel a Irán: Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Medio

El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jamenei, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

"Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa del IDF, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiale", detalló el Ejército en un comunicado.

Según el Ejército, "en un minuto", durante el primer ataque de la Operación "Rugido del León", iniciada ayer contra Irán, se acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Información de la CIA

No obstante, para este ataque, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí, según el diario The New York Times, que informa este domingo de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo, lo que llevó a EE.UU. e Israel a «ajustar el momento» de su ataque.

Israel describe una "coordinación sin precedentes" con EE.UU. para acabar con el régimen iraní.

"Jameneí fue el arquitecto del plan para destruir el Estado de Israel y era conocido como la ‘cabeza del pulpo iraní’, extendiendo sus brazos por todo Oriente Medio y las fronteras del Estado de Israel", se asegura en el comunicado castrense israelí.